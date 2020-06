Dato alla luce un gemello dopo 10 anni dalla nascita del fratello: ecco come è successo

Una donna cinese ha dato alla luce il fratello gemello del figlio 10 anni dopo la sua nascita. Sebbene possa sembrare una cosa inverosimile, con la fecondazione in vitro tutto si può. Pare infatti che nel 2010 uno degli embrioni fecondati fosse stato congelato.

Dato alla luce un gemello dopo 10 anni, la medicina fa miracoli

Secondo l’ Hubei Maternal and Child Health Hospital , la madre, di cui non sono state rese note le generalità, non riusciva ad avere figli. Nel 2019 la donna ha deciso di provare il trattamento di fecondazione in vitro e i medici hanno coltivato un “lotto di embrioni”.

Mentre un embrione è stato impiantato nella donna che ha potuto portare avanti la gravidanza senza problemi, il resto degli embrioni è stato congelato. Di quella fecondazione plurigemellare dunque, la donna si è fatta impiantare un nuovo embrione mesi fa.

E così lo scorso 16 giugno, la donna 41enne ha dato alla luce un gemello del figlio di 10 anni. Come l’ Autorità fecondazione umana e l’embriologia spiega: ” Spesso con il trattamento in vitro, con la fertilizzazione (IVF) o con l’iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI) embrioni fecondati possono essere congelati. Gli stessi si possono usare in futuro così da rendere possibile avere un bambino in un secondo momento.”

Non tutti gli embrioni restano in vita

I medici ci tengono a sottolineare che non tutti gli embrioni sono adatti al congelamento e che alcuni purtroppo non sopravvivono. Anzi, il periodo di conservazione standard per gli embrioni è normalmente di 10 anni, sebbene le donne in determinate circostanze possano conservare gli embrioni per un massimo di 55 anni.

Zheng Jie , un medico che lavora presso il centro di fertilità dell’ospedale, ha spiegato che dal punto di vista medico, il bimbo di 10 anni e il neonato partorito qualche giorno fa sono fratelli gemelli. Inoltre, l’ospedale ha affermato che, nonostante l’età della donna, l’intera gravidanza è stata tutta in discesa. La donna ha avuto il neonato, che gode di ottima salute ed è nato con un peso di 3,5 kg, sottoponendosi a parto cesareo.

I due gemelli e le loro similarità a distanza di 10 anni

Quanto accaduto per l’ospedale è una cosa molto rara e di cui non ci si può non vantare. Ad occuparsi della donna lo stesso medico che le ha impiantato gli ovuli fecondati, e lo stesso che ha provveduto a farla partorire. Altra cosa strabiliante è che i due fratelli, con scarto di 10 anni siano nati dello stesso peso ed entrambi il mese di Giugno.