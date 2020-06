Beautiful trama 20 giugno 2020: Xander inorridito da Zoe

Le Anticipazioni di Beautiful della puntata di sabato 20 giugno 2020 in onda su Canale 5 alle 13.40 si concentrano sulle conseguenze della scoperta di Xander. Il ragazzo, dopo aver pressato con le sue domande insistenti la fidanzata Zoe, ha saputo dello scambio di culle di Beth. Inoltre, ha scoperto che la piccola è viva ed altri non è che Phoebe, la bimba adottata da Steffy.

Nel frattempo, Liam e Hope si sono detti addio. Durante la loro ultima cena romantica, la Logan gli ha ribadito quanto lo ami, anche se dovrà lasciarlo per iniziare la sua nuova vita con Thomas. Hope è stata sincera anche con lui, dicendogli di non poter amarlo e di aver accettato la sua proposta solo per il bene di Douglas.

Beautiful puntata del 20 giugno 2020

Xander ha scoperto che il padre della sua fidanzata, durante la sua permanenza all’isola di Catalina, ha messo tra le braccia di Hope una bambina nata morta e che ha affidato la vera Beth a Steffy, che insieme a Taylor hanno sborsato una cospicua somma, indispensabile per pagare i debiti di gioco. Come abbiamo avuto modo di vedere nelle precedenti puntate di Beautiful, Steffy non ha mai saputo che Phoebe fosse in realtà Beth.

Nella puntata di domani della soap Beautiful, Xander non avrà intenzione di mantenere il segreto sulla piccola. Il giovane è deciso ad avvisare Hope e Liam, ancora all’oscuro del fatto che la loro piccola sia viva. Se Zoe non lo farà, chiamerà la polizia. La Buckingam ha provato a spiegare le sue ragioni al fidanzato che, tuttavia, è rimasto inorridito davanti a tutta questa crudeltà.

Xander decide di tacere

Zoe ha inoltre detto a Xander che anche Flo è una complice dello scambio di culle e di non avere avuto altra soluzione per salvare suo padre dagli strozzini, pronti a togliergli la vita se non avesse pagato i debiti di gioco. Xander vedrà Zoe sotto una luce diversa, nella puntata di domani di Beautiful.

Sebbene gli costi molto caro, Xander rinuncerà a dire la verità, dopo essersi confrontato con Thomas. Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda domani, sabato 20 giugno 2020 su Canale 5 rivelano che Zoe potrà tirare un sospiro di sollievo, visto che il fidanzato diventerà di fatto un nuovo complice del segreto sullo scambio di culle, che non dovrà mai venire a galla, anche a costo di vedere Hope e Liam soffrire ogni giorno. Thomas invece sarà felice di aver conquistato Hope e si preparerà per la seconda parte del suo piano.