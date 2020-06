Creato disinfettante per mani digitale: pochi secondi e igienizza mani e superfici [VIDEO]

Una società sudcoreana ha creato un nuovo disinfettante per mani digitale. Basta attaccarlo al telefono e in soli 10 secondi igienizza mani e superfici.

Disinfettante per mani digitale: creazione dalla Sud Corea

Questo disinfettante per mani digitale, chiamato Uvlen, è prodotto dalla omonima società biotecnologica sudcoreana. Secondo alcune indiscrezioni, il gadget verrà lanciato a livello globale il 25 giugno.

Utilizzando la tecnologia a luce ultravioletta, è possibile disinfettare le mani in soli 10 secondi. Basta montarlo sulla torcia del proprio telefono, quindi aprire l’applicazione e accendere la luce del dispositivo. In tal modo si attiva pure l’UVLEN per pulire ‘qualsiasi superficie’ da batteri. Secondo il sito web , il prodotto è il più piccolo disinfettante pensato per essere compatibile con tutti i telefoni smartphone. Il costo? Appena 25 dollari.

La descrizione del sito web

Il sito Web scrive per descrivere il disinfettante per mani digitale: “Semplicemente puntandolo verso le mani, utilizzando la torcia dello smartphone in combinazione con la nostra app mobile, i risultati di disinfezione possono verificarsi in meno di 10 secondi. Si tratta di una tecnologia brevettata che lascia passare certi colori della luce mentre ne riflette altri, permettendo l’igienizzazione usando le lunghezze d’onda”.

Questo nuovo meccanismo impiegato nella Uvlen, consente alla luce ultravioletta dei raggi di non penetrare ma di riflettere lunghezze d’onda verdi e superiori, producendo una intensità ad alta efficienza di raggi UVC, con un rapporto sicuro che non provoca danni alla pelle morbida ma elimina il 99% dei batteri in superficie.

Le specifiche del prodotto

Come già anticipato poc’anzi, il prodotto portatile e leggero è compatibile con tutti gli smartphone e l’app di accompagnamento è scaricabile gratuitamente dagli store. Proprio attraverso l’app, è possibile selezionare esattamente cosa si desidera disinfettare, che si tratti di mani, maschera facciale, tastiera, mouse o un altro accessorio quotidiano.

L’azienda afferma che questo meccanismo non ha nemmeno un odore, il che è un vantaggio, e fa in modo che possa essere utilizzato sugli animali domestici. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che il disinfettante per mani digitale è sicuro da usare ma a patto che si si combini all’app per dispositivi mobili.

Questo perche è il software che organizza e dosa la corretta quantità di lunghezze d’onda che devono essere inviate senza causare danni. Il sito Web spiega inoltre che il prodotto UVLEN è sicuro da usare, essendo stato certificato e clinicamente testato. L’app mobile UVLEN gestisce la maggior parte dell’algoritmo prestazionale del congegno, fornendo la quantità necessaria di lunghezza d’onda UVC lontana senza danneggiare le cellule della pelle, uccidendo successivamente batteri e virus.