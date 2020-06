Clizia e Paolo fanno una gita in barca, ma lui fa un gesto inopportuno e scoppia il caos: “Cafone” (FOTO)

Clizia e Paolo si sono concessi una romantica gita in barca ma, anche in questa occasione, non sono mancate le polemiche. Molte persone, infatti, hanno notato un gesto del figlio di Eleonora Giorgi che non è stato affatto gradito.

Il tutto è accaduto mentre il giovane ha provato a stappare una bottiglia di spumante. Cosa avrà commesso di così sbagliato? La più critica è stata Deianira Marzano, la quale non ha esitato a fare una grande morale al protagonista.

Il gesto inopportuno di Paolo durante la gita in barca

Non c’è tregua per Clizia e Paolo, anche durante la gita in barca è scoppiato il caos. La coppia ha deciso di concedersi qualche momento insieme sull’isola di Ponza. Naturalmente, entrambi non hanno potuto fare a meno di mostrare sui social i momenti più suggestivi di questa piccola fuga. Specie l’Incorvaia, infatti, ha mostrato a tutti i fan il suo compagno mentre era intento a stappare una bottiglia di spumanete.

Ciavarro, quindi, si è avvicinato al perimetro della barca ed ha cominciato a stappare la bottiglia in questione. Il tappo di sughero, però, è inevitabilmente finito in mare e da lì è scoppiata una polemica. L’influencer Deianira Marzano ha sbottato contro di lui accusandolo di essere un cafone irrispettoso dell’ambiente. A suo avviso, infatti, è inaccettabile che una persona popolare pubblichi sui social dei messaggi simili. (Continua dopo la foto)

I commenti al di sotto del post di Clizia

Dopo poco, però, l’influencer è stata redarguita in quanto in molti le hanno detto che il sughero fosse un materiale biodegradabile. La donna, però, non ha voluto sentire ragione ed ha detto che questo non giustifica proprio nulla. La gita in barca di Clizia e Paolo, dunque, ha scatenato gli haters, i quali hanno cominciato a formulare delle pesanti accuse contro i due protagonisti.

Per il momento, però, la coppia felice ha deciso di non replicare alle insinuazioni. Entrambi, infatti, si stanno godendo la giornata insieme, anche se il clima non sembra essere esattamente dei migliori. Ad ogni modo, a parte tanti haters, la coppia è circondata anche da molte persone che li apprezzano. Diversi utenti, infatti, hanno commentato l’ultima foto dei due piccioncini, mentre sono in acqua immersi in un bacio appassionato. Molte persone hanno fatto loro i complimenti e li hanno esortati a non prendere in considerazione le offese.