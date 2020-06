Ilary Blasi e Francesco Totti festeggiano 15 anni di matrimonio

Ilary Blasi e Francesco Totti oggi, 19 giugno 2020, festeggiano 15 anni di matrimonio. Per l’occasione, l’ex capitano della Roma ha fatto alla moglie una dedica romantica sui social. La canzone scelta per celebrare il loro amore è ”Unica” di Antonello Venditti. La coppia è finita spesso al centro del gossip per via delle presunte crisi coniugali, ma ne è sempre uscita vincitrice e più forte che mai.

In questi 15 anni d’amore, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno messo al mondo tre bellissimi bambini: Cristian, Chanel e Isabel. Una famiglia a dir poco perfetta, che vive una vita da sogno sia dal punto di vista personale che lavorativo.

Ilary Blasi e Francesco Totti, 15 anni di amore

La dedica fatta alla sua Ilary ha commosso i fan della coppia. ”Unica” di Antonello Venditti è un inno all’amore, anche quello più difficile e pieno di errori. Forse, una dedica consapevole quella di Totti. Non sono mancate le crisi tra i due ma, come recita una strofa di ”Unica”, dagli errori si impara a creare l’amore. Bellissime le immagini che scorrono nel video, dove si vedono Ilary Blasi e Francesco Totti nei loro momenti più intensi, dal matrimonio da favola fino alla nascita dei loro figli.

Ilary Blasi e Francesco Totti non amano darsi in pasto ai paparazzi. La loro vita coniugale è sempre stata tenuta lontana dai riflettori, almeno per quanto hanno potuto. Ilary, nella precedente edizione del Grande Fratello Vip, aveva colto l’occasione per confrontarsi con Corona che, ai tempi, aveva diffuso il gossip secondo cui Totti l’avrebbe tradita mentre era in dolce attesa. Gossip poi smentito sia da Ilary che Francesco.

Una coppia che ha resistito anche alle crisi

Che sia vero o no il presunto tradimento, Ilary Blasi e Francesco Totti non hanno passato momenti facili. Oltre alla stoccata lanciata da Fabrizio Corona, sono tante le indiscrezioni nel corso di questi anni che li hanno visti in crisi nera. Tuttavia, la coppia è sempre riuscita a rialzarsi e stare insieme, anche grazie all’amore per i figli.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono sposati il 19 giugno 2005 nella Chiesa dell’Aracoeli di Roma. Ilary, bella come il sole, era già in attesa a soli 24 anni del loro primogenito Cristian. Alla cerimonia era presente anche Sky. I proventi furono poi donati interamente in beneficenza. I due si sono sconosciuti da giovanissimi ma hanno capito sin da subito di essere fatti l’una per l’altro. E così, dopo due anni di fidanzamento, Ilary e Francesco si sono sposati.