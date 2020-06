Fiordaliso sconvolge Pierluigi Diaco: “Sono stata da Barbara D’Urso violentandomi”

Confessione choc di Fiordaliso su Barbara D’Urso

L’ultimo appuntamento settimanale di Io e Te ha visto la presenza in studio di Fiordaliso. La nota cantante si è confessata nel salotto di Pierluigi Diaco ripercorrendo i momenti tragici attraversati a causa del Covid-19. La donna, infatti, per colpa del virus ha perso la madre e anche lei e il padre sono stati ricoverati perché infetti. Ovviamente ne ha parlato con il nodo alla gola perché lei non ha avuto modo di vedere la mamma dopo la morte.

Ad un tratto, però, la professionista ha lasciato di sasso il padrone di casa perché ha menzionato la D’Urso: “Sono stata da Barbara D’Urso violentandomi, perché non ne avevo proprio voglia. Non volevo andare finché Barbara mi ha detto: “Devi venire, perché la gente deve capire”. Quindi ha accetto l’ospitata da Carmelita solo per far capire a tutti gli italiani a quale nemico avevamo davanti.

La cantante ricorda la madre morta per il Covid-19

Sono passati alcuni mesi dalla morte della madre, quindi Fiordaliso è più serena nel raccontare quello che ha vissuto agli inizi di marzo 2020. La nota cantante lo ha fatto a Io e Te, nel programma pomeridiano di rai Uno condotto da Pierluigi Diaco. La professionista ha raccontato che il genitore è venuto a mancare il 19 marzo, proprio il giorno in cui ricorre la festa del papà.

Confessandosi col giornalista, Fiordaliso ha detto: “Sono impazzita di dolore. Una delle cose più brutte che sia capitata da quando sono nata, forse degli ultimi cento anni”. Ricordiamo che anche lei e il padre hanno avuto il Coronavirus ma ora per fortuna sono entrambi guariti, anche se c’è il rammarico di aver perso un pilastro della loro famiglia.

Fiordaliso emozionata a Io e Te

Nel corso della lunga intervista a Io e Te, Fiordaliso ricordando la madre morta da Covid-19 ha fatto una confessione dolorosa. Confidandosi col giornalista di Rai Uno, la nota cantante ha detto che quando sua mamma è andata via lei sie è un po’ rasserenata. Una sensazione provata da tutti coloro che non riescono a vedere soffrire i propri cari.

Le parole della sua ospite hanno fatto emozionare moltissimo al padrone di casa del rotocalco pomeridiano della prima rete. Ricordiamo che quest’ultimo andrà in onda per tutta l’estate e fino agli inizi di settembre. Poi in autunno prenderà il via un nuovo programma guidato da Serena Bortone che va a sostituire a Vieni da me di Caterina Balivo.