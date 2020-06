“Lorella Cuccarini ci ha fregati”: Bianca Guaccero stupita, la confessione di Jonathan Kashanian [FOTO]

Jonathan Kashanian fa una confessione su Lorella Cuccarini

Nell’ultimo appuntamento settimanale di Detto Fatto, come di tradizione ogni venerdì viene mostrata la SuperClassifica Jon di Jonathan Kashanian. E proprio durante questa rubrica l’ex concorrente del Grande Fratello ha svelato a Bianca Guaccero un curioso aneddoto che riguarda Lorella Cuccarini.

Non tutti sanno che la padrona di casa de La vita in diretta, da anni bionda, in realtà ha i capelli rossi. Per tale ragione l’ex gieffino nel programma pomeridiano di Rai Due ha ammesso: “Ci ha fregati con questa storia della bionda più amata dagli italiani, perché Lorella è nata rossa! Io ho scovato con molta difficoltà delle sue foto con i capelli rossi ad un saggio di danza da ragazzina”.

La battuta dell’ex gieffino sulla conduttrice de La vita in diretta

Sempre nelle medesima rubrica di gossip curata da Jonathan Kashanian a Detto Fatto, l’ex gieffino dopo aver confessato al pubblico di Rai uno del suo colore naturale, ha detto qualcos’altro. Riferendosi sempre a Lorella Cuccarini, l’opinionista ha affermato che lei ha ammesso di non aver mai amato il suo colore naturale, Per tale ragione in alcune interviste in cui le chiedevano se ritornerebbe al suo colore naturale ha dichiarato: “Mai io morirò bionda, lo sono dentro tante vale esserlo fuori”.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha chiuso l’argomento con una battuta sulla conduttrice de La vita in diretta con una divertente battuta e don un complimento di Bianca Guaccero. Anche se la soubrette romana odia il colore rosso, i suoi quattro figli gli sono venuti tutti con la chioma rossa. (Continua dopo la foto)

La confessione di Bianca Guaccero a Detto Fatto

In conclusione la padrona di casa di Detto Fatto, ha fatto una confessione al collega Jonathan Kashanian e al pubblico di Rai Due. In poche parole Bianca Guaccero ha rivelato che anche lei da piccola aveva i capelli ramati: “Io da piccola ero completamente ramata, tra l’altro ho un fratello biondissimo con gli occhi di ghiaccio quindi qualcosa c’è, non sono proprio mediterranea”.

Ricordiamo che il programma di tutorial di Rai Due chiuderà i battenti la prossima settimana dopo una stagione complicata sia per gli ascolti che per l’emergenza sanitaria per il Covid-19.