Temptation Island: la prima coppia ufficiale (Video)

La pagina ufficiale Instagram del programma ha rilasciato il video di presentazione di una delle coppie che parteciperà. I rumors sono stati confermati

Temptation Island: arriva la prima coppia ufficiale

Filippo Bisciglia ha annunciato tramite il suo profilo Instagram di essere partito per la Sardegna dove si svolgono le registrazioni di Temptation Island. In queste settimane si è parlato tanto del programma: sarà un’edizione diversa? Sarà un’edizione che coinvolge sia coppie non famose che famose? Ebbene, è arrivata qualche risposta.

Innanzitutto da palinsesto televisivo rilasciato in questi giorni sappiamo che il programma andrà in onda su Canale 5 in prima serata a partire da martedì 7 luglio, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Poi, poche ore fa la pagina ufficiale Instagram ha svelato chi sarà la prima coppia ufficiale a partire per il viaggio nei sentimenti.

La prima coppia: Antonella Elia e Pietro Delle Piane

I rumors che volevano Antonella Elia e Pietro Delle Piane pronti per mettersi alla prova prima di un eventuale matrimonio sono stati confermati. Dalla pagina ufficiale di Temptation Island è arrivato il video di presentazione della coppia. Questo vuol dire anche che effettivamente l’edizione condotta da Filippo Bisciglia sarà un’edizione mista.

Antonella ha specificato di avere una relazione con Pietro da un anno e tre mesi e ha detto di aver accettato di partecipare al programma per vedere come reagisce lui vedendola circondata da uomini. Pietro, da uomo del sud, ha detto di avere una gelosia fisica che lo porta a non voler vedere nessuno che tocca la sua fidanzata. Per questo ha fatto divieto assoluto ad Antonella di farsi toccare mani e piedi. Antonella ha replicato con un “e cosa faccio?“. Che cosa ne pensate di questa coppia? (Continua dopo il post)

Le indiscrezioni

La redazione ha smentito di aver proposto a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia di partecipare, come aveva dichiarato nel corso di un’intervista l’influencer. Poi hanno detto di aver rifiutato la proposta Jane Alexander con Gianmarco Amicarelli e Lory Del Santo con Marco Cucolo. Nel web in queste settimane si è diffusa però qualche anticipazione.

Pare che sia certa la partecipazione di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, mentre si parla di una possibile presenza di Giovanna Abate e Sammy Hassan, coppia appena uscita da Uomini e Donne. Queste rimangono comunque soltanto delle voci e delle indiscrezioni senza una conferma ufficiale.