Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si separano, la triste dedica su Instagram

Nicola Vivarelli torna a casa

A quanto pare Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno deciso di frequentarsi nonostante il dating show Uomini e Donne è andato in pausa estiva da un paio di settimane. Anche se i due protagonisti del Trono over non hanno pubblicato mai una foto insieme sui loro rispettivi profili social, sono spuntati lo stesso degli indizi che certificano il flirt.

Molti telespettatori del programma di Maria De Filippi e utenti web avevano dato per scontata la fuga di Sirius una volta che le telecamere della rete ammiraglia Mediaset si sarebbero spente, invece al momento sta spazzando tutti. Per caso il 26enne è davvero interessato alla dama torinese? In molti speravano che la coppia del parterre senior partecipasse alla nuova edizione di Temptation Island, ma stando alla Storia su Instagram da parte di Nicola, questa ipotesi è da scartare.

Sirius è la dama torinese si separano dopo la vacanza a Roma

Nella foto in questione si vede Nicola Vivarelli al bordo di un treno che lo sta riportando a casa. Dopo aver trascorso dei giorni indimenticabili nella Capitale insieme a Gemma Galgani, il 26enne torna alla vita di tutti i giorni. Oltre alle emoticon che fanno capire la metà a cui è destinato, appaiono anche delle faccine tristi. Purtroppo lui è la dama torinese si separano per qualche giorno e il ragazzo è giù di morale perché dovrà stare lontano dalla donna che sta conoscendo.

Stando alle loro reazioni, sembra proprio che i due abbiano delle intenzioni serissime. Poi c’è un altro indizio che attesta la loro relazione sentimentale. Sirius ha scelto come brano di sottofondo ‘Music sounds better with you’. Questa canzone tradotta in italiano vuol dire ‘la musica sembra migliore con te’. In poche parole è una vera e propria dichiarazione per la dama di Uomini e Donne.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non vanno a Temptation Island

La cosa certa è che Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non faranno parte del cast di Temptation Island che prenderà il via a luglio anche se le registrazioni partiranno tra pochi giorni.

Visto che il 26enne era sul treno che da Roma lo sta portando a casa sua, non può essere di certo in Sardegna dove viene svolto il reality show delle tentazioni. Non è da escludere, però, che la neo coppia possa partecipare alla versione Vip del programma che prenderà il via il prossimo settembre. Ecco la foto in questione: