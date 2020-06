“È grave…”: Lorella Cuccarini e Alberto Matano, il triste annuncio a La vita in diretta

Alberto Matano dà una brutta notizia a La vita in diretta

Nel tardo pomeriggio di venerdì 19 giugno 2020 il conduttore de La vita in diretta, Alberto Matano ha dato al pubblico di Rai Uno una notizia poco felice. Il collega di Lorella Cuccarini è apparso addolorato e profondamente colpito da quello che è accaduto. L’ex mezzo busto del Tg1 è stato interrotto, mentre stava presentando il contenitore televisivo, dalla notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta. “Vi devo dare una notizia, è un’ultima ora di poco fa”, ha detto il giornalista calabrese.

Poi quest’ultimo ha confessato: “C’è stato un grave incidente in handbike per Alex Zanardi, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena durante una delle tappe della staffetta Obiettivo Tricolore”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’è successo.

Grave incidente stradale per Alex Zanardi

Nel quinto ed ultimo appuntamento settimanale de La vita in diretta, il padrone di casa Alberto Matano è stato preso alla sprovvista da tale notizia. Una news che lo ha lasciato profondamente addolorato. Il collega di Lorella Cuccarini ha informato il pubblico di Rai Uno che Alex Zanardi è stato colpito da un gravissimo incidente stradale e le sue condizioni sono preoccupanti.

Dopodiché ha ceduto la parola alla soubrette romana la quale ha commentato in questa maniera l’ultimora arrivata in studio: “Questa è una notizia di grande apprensione: speriamo di avere notizie positive prima della fine di Vita in diretta”. Ovviamente anche la Cuccarini è apparsa piuttosto dispiaciuta per quello che è successo.

Le condizioni di salute di Alex Zanardi

Visibilmente commossi ed increduli, Alberto Matano e Lorella Cuccarini a La vita in diretta hanno comunicato che Alex Zanardi è in gravi condizioni a causa di un sinistro stradale. Il pilota si trovava in provincia di Siena per svolgere una delle tappe della staffetta di Obiettivo Tricolore. Si tratta di un viaggio a cui partecipano atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Sul luogo dell’incidente è arrivato l’elisoccorso per trasferire il professionista in ospedale. Stando ai primi bollettini, Zanardi che si trovava in compagnia di una altro ciclista ha riportato un trauma multiplo. Al momento non si hanno altre informazioni e si aspettano notizie da parte dei medici che lo hanno in cura.