Johnny Depp e Amber Heard, motivo della separazione? “Ménage à trois”

Spuntano nuove accuse riguardo al divorzio fra Amber Heard e Johnny Depp, girano voci di un ménage à trois con Elon Musk e Cara Delevingne

Ha fatto parlare molto il divorzio tra Amber Heard e Johnny Depp e ancora oggi spuntano cose nuove, anche particolarmente piccanti. Uno dei gossip recenti parla di un ménage à trois che l’attrice avrebbe avuto con due personaggi molto noti. Di chi si tratta? Nientemeno che di Elon Musk e Cara Delevingne, due stelle dello star system internazionale.

Non vi è però certezza riguardo a quelle che sarebbero finora solo delle indiscrezioni. Tuttavia, a confermare che secondo lui è la verità è proprio Johnny Depp. L’ex marito della Heard è infatti convinto che ci sarebbe stato davvero questo rapporto a tre. E ne è talmente sicuro che lo mette per iscritto in una denuncia nei confronti dell’ex moglie.

Johnny Depp e Amber Heard altri scandali dopo il divorzio

Amber ha comunque fatto anche il suo di racconto. La Heard ha infatti raccontato al Washington Post presunti episodi di “violenza domestica perpetrati proprio dall’ex marito. L’attore ha sempre detto che si tratta solo di menzogne, ma ci sarebbe anche qualcun altro a confermare le accuse di Depp.

L’avvocato Benjamin Chew pare abbia chiesto a Josh Drew, ex marito di Raquel Pennington, amica di Amber e testimone, una cosa ben precisa. Gli avrebbe domandato se Raquel gli avesse mai detto che Amber aveva una relazione con Cara Delevingne mentre era sposata con Johnny. L’ex marito di Raquel aveva confermato e aveva anche detto che Amber trascorreva notti insieme alla Delevingne e a Elon Musk.

La Heard ha avuto rapporti a tre mentre era sposata con Depp

Stando a quanto detto da Vanity Fair a questo punto l’imprenditore e la modella potrebbero essere chiamati a testimoniare.

Le accuse sono tutte riportate nella causa per diffamazione contro l’ex moglie in cui Depp afferma che lei ha avuto un rapporto a tre con i due. I rapporti fra loro sono stati consumati dunque durante il loro matrimonio.