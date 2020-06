Gessica Notaro, una vera furia contro la conduttrice, il suo intervento è pesantissimo

Non riesce a contenersi Gessica Notaro, la cantante vittima dell’acido gettatole in faccia dal fidanzato si è scagliata contro Franca Leosini

E’ bufera sulla conduttrice Franca Leosini, ed è Gessica Notaro a scagliarsi contro di lei. La cantante che fu vittima dell’acido gettatole in faccia dal fidanzato ha fatto una diretta Instagram in cui ha inveito contro la conduttrice. Ma cosa è successo? Pare che la conduttrice di Storie Maledette abbia dato qualche consiglio alle donne che prendono uno schiaffo dal marito.

La Leosini ha detto a Sonia Bracciale durante la puntata di domenica 14 giugno che lei come tutte le donne hanno la responsabilità di quanto accade. La frase pronunciata dalla conduttrice non è piaciuta a tantissime donne e in particolar modo alla Notaro, che si è risentita. Proprio lei, che ha avuto un ruolo di vittima sfregiata dall’uomo che amava, si è indignata verso la conduttrice.

Gessica Notaro ha reagito duramente contro la Leosini

La Notaro ha detto di essere veramente stupita e sconvolta di come possa una donna come lei insinuare una cosa del genere. Nella parole della Leosini per la Notaro non c’è alcun filo logico e non ha sopportato che parlasse così verso le donne vittime di ingiustizia. Lei stessa è una donna che ha sempre pensato di avere carattere e diceva che non era possibile farsi mettere i piedi in testa da un uomo.

Eppure a lei è accaduto, ha amato un uomo che inizialmente l’ha ricoperta di attenzioni e l’ha fatta innamorare perdutamente di lui. Poi si è trasformato, ma lei lo amava, pensava di essere legata a lui, era come se fosse dipendente. Quando ha deciso di troncare era già troppo tardi. Detto questo, Gessica ha ribadito che non si aspettava una frase simile dalla Leosini.

La Notaro accusa la Leosini di avere sbagliato

Gessica ha detto che la violenza psicologica che ha provato è un meccanismo potente. Quando lei aveva deciso di fuggire lui ha voluto punirla e le ha scagliato l’acido addosso per sfregiarla. Le parole della Leosini hanno fatto rabbrividire Gessica.

La donna ha detto che non si può far passare un messaggio del genere, del tipo che la donna ha la responsabilità dello schiaffo che riceve. Non si può giudicare così una persona che ha sofferto e che è stata vittima del suo manipolatore. Gessica ha parlato chiaro e spera che le sue parole siano state capite.