‘Eri solo una bambina…’: Elisa colpita da un tragico lutto, il drammatico addio alla sua ballerina ‘preferita’ (FOTO)

Un grave lutto ha colpito la cantante Elisa. Poche ore fa, l’artista ha voluto condividere con i propri fan il suo dolore. Qualche giorno fa è venuta a mancare a Lecce Luna Benedetto, giovane promessa della danza. La ragazza di soli 15 anni, ha perso la vita durante un terribile incidente stradale, lasciando sola la sua famiglia. La cantante ha avuto modo di conoscere la ragazzina anni fa durante le registrazioni di un suo video.

La cantante Elisa da l’ultimo e straziante saluto a Luna Benedetto

Elisa quando ha appreso la terribile notizia è rimasta senza parole. La cantante non ha potuto fare a meno di condividere il proprio dolore e esprimere tutto il suo affetto alla famiglia della ragazza.

Elisa e Luna si conoscevano da tempo, quest’ultima nel 2016 aveva preso parte alle riprese del video della canzone Bruciare Per Te. Con un lungo e commovente messaggio, l’artista ha scritto: “Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e agli amici di Luna, quando l’ho conosciuta era ancora una bambina, ma aveva una luce magnetica e la scegliemmo per partecipare al videoclip di Bruciare per te. Non ci sono parole per colmare il dolore provocato da una giovane vita che si spezza. Buon viaggio nella Luce eterna dolce Luna, riposa in pace”.

La cantante sempre da parte delle donne

E’ stata davvero una giornata molto triste e difficile per Elisa. La cantante non è solita a pubblicare fatti della sua vita privata sui social, ma questa volta ha voluto condividere il proprio dolore, da mamma e artista. La donna ha fatto sapere che per i genitori della piccola Luna Benedetto ci sarà sempre, in caso di bisogno. Di sicuro, quest’ultimi avranno apprezzato il suo gesto, visto il dolce pensiero che ha avuto nei loro confronti.

Elisa nel corso della sua lunga carriera ha sempre dimostrato il suo grande cuore. Fra poco la vedremo in Tv con lo spettacolo Una Nessuna Centomila contro la violenza sulle donne, presentato a Sanremo 2020. Il tour sarebbe dovuto iniziare nei mesi precedenti, ma purtroppo l’emergenza coronavirus ha bloccato ogni evento ed è stato rimandato al 2021.

Con lei si esibiranno altre artiste famose ovvero Giorgia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. 7 Donne di una grande grinta e sopratutto con un grande amore per il prossimo. Tutte insieme avranno un solo scopo, raccogliere fondi destinati ai centri anti-violenza.