Top Dieci,  concorrenti violano le norme anti-covid. Carlo Conti sbotta: “Non si può…”

Carlo Conti sbotta a Top Dieci: il motivo

Come ogni venerdì, anche il 19 giugno 2020 su Rai Uno è andato in onda il secondo appuntamento di Top Dieci, il nuovo programma condotto da Carlo Conti. Tra i vari protagonisti della puntata anche il noto attore Nino Frassica che ha fatto parte alla nuova squadra di ‘Siciliani’. Oltre a lui, c’erano pure il cantautore Cristiano Malgioglio e il volto di DAZN Diletta Leotta. Mentre l’altra squadra denominata i ‘Talentuosi’ era formata da Mara Maionchi, Elettra Lamborghini e Gigi D’Alessio, tutti e tre sono stati giudici di talent show.

Come prevedono le norme anti-covid, in studio non ci si può scambiare il saluto dandosi la mano, ma solo gomito contro gomito e naturalmente si devono mantenere le distanze di sicurezza. Regole che a quanto pare sembrano essere sfuggite alla soubrette siciliana Leotta. Quest’ultima, infatti, talmente presa dall’entusiasmo che si è avvicinata molto al compagno di squadra. A quel punto il padrone di casa ha sbottato dicendole: “Non si può!”.

Battibecco ironico tra Mara Maionchi e Cristiano Malgioglio

Nel secondo appuntamento di Top Dieci capitanato come sempre da Carlo Conti, il pubblico di Rai Uno ha avuto modo di vedere a tante risate ma nello stesso tempo anche qualche rimprovero da parte del conduttore. Tuttavia le due squadre stanno tenendo compagnia ai telespettatori che da tempo aspettavano un format nuovo e nello stesso tempo ci stanno svelando delle classifiche assurde.

Tra i concorrenti più divertenti e spassosi il paroliere siciliano Cristiano Malgioglio che in studio indossa una mascherina protettiva per niente sobria. Ovviamente non petevano non mancare qualche scaramuccia tra l’opinionista del Grande Fratello e la rivale Mara Maionchi. Ricordiamo che tale programma sta ottenendo un discreto successo a livello di ascolti.

A Top Dieci ospite Leonardo Pieraccioni

Nella seconda puntata di Top Dieci, il primo a presentarsi sul palcoscenico come ospite è stato Leonardo Pieraccioni. Come era prevedibile l’attore e regista fiorentino ha sfoderato tutta la sua simpatia, anche se ha preso forse con troppa ironia i quesiti che gli ha fatto il suo caro amico Conti.

Parlando di colleghi che non vorrebbe mai al suo fianco per recitare in una pellicola cinematografica e l’ex di Laura Torrisi ha fatto proprio il nome di Carlo. Mentre, parlando di sogni proibiti ha menzionato due concorrenti presenti in studio, ovvero Elettra Lamborghini e Mara Maionchi.