Andrea Iannone e Cristina Buccino fidanzati nonostante le smentite, a Lugano nello stesso locale

Andrea Iannone finalmente accostato a qualcuno che non è Belen

Andrea Iannone in questi giorni è stato parecchio nominato a causa della crisi che ha coinvolto Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Tutti pensavano i due fossero tornati insieme o comunque avessero intenzione di ricominciare da zero, dimenticando il passato. Invece a quanto pare non è così, dato che l’uomo adesso è stato affiancato ad un’altra showgirl, altrettanto bella. Stiamo parlando di Cristina Buccino.

Di loro si parlava già qualche tempo fa, ma erano subito arrivate le smentite. Nel frattempo sono stati spesse volte avvistati in giro per il mondo. O comunque anche se non per il mondo, a Lugano. La cosa ci fa tornare indietro alla storia precedente del motociclista di MotoGP. La stessa cosa era avvenuta in passato con Giulia De Lellis. Quando lei venne avvistata a Lugano, venne subito affiancata ad Andrea ed infatti un po’ di ragione c’era. Stavano già insieme. Quindi la storia tra lui e Cristina potrebbe essere decollata come allora.

Andrea Iannone e Cristina Buccino avvistati nello stesso bar a Lugano

Andrea Iannone e Cristina Buccino sono stati visti insieme nel solito bar dove Andrea andava a fare aperitivo con Giulia, quindi nonostante le loro varie smentite, sembrerebbe esserci del vero. Almeno per il momento dato che negano l’evidenza, i due potrebbero avere scelto di mantenere la privacy sul loro rapporto.

Magari perché non sanno ancora come le cose andranno, forse preferiscono farlo sapere quando sono sicuri di ciò che provano l’uno per l’altra, evitando di alimentare gossip inutili, soprattutto viste le recenti esperienze negative di Andrea con Giulia e Belen.

Ecco le abitudini della neo coppia secondo i giornali di gossip

Secondo i paparazzi Andrea e la sua fidanzata Cristina avrebbero instaurato già delle abitudini. Si dividono tra Milano e Lugano, dato che li vive Iannone ormai da tempo e lei invece a Milano. Quindi cercano di vedersi il più possibile spostandosi una volta per uno.

Ovviamente dopo le smentite nessuno dei due ha pubblicato niente sui social. Magari lo faranno più in là. Qualora dovessero uscire delle foto potrebbero essere prese come la conferma di un amore tra i due. Dopotutto possiamo dare la conferma che tra lui e Belen è davvero finito tutto. La crisi di Belen e Stefano non ha come causa scatenante Andrea, a questo punto iniziano ad avere maggiore valore le ipotesi di tradimento da parte di Stefano De Martino.