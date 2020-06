Raven Symoné “Olivia nel telefilm I Robinson” dice di si alla bellissima fidanzata (FOTO)

Raven-Symoné e Miranda Pearman-Maday candidate come coppia dell’anno

Raven-Symoné, la conosciamo e la conosce tutto il mondo, per essere l’attrice che ha interpretato due personaggi di grande nota in telefilm per ragazzi. Il primo Raven, dove interpreta Raven Baxter, essendo tra l’altro la protagonista, l’altro I Robinson dove interpreta la figlia di un noto dottore. Si chiama Olivia. La donna è finalmente convolata a nozze con la sua compagna affermando di aver trovato la donna della sua vita.

Su di lei dice di amare una donna che la capisce al 100%, che le sta accanto sia quando è felice sia quando è nervosa. Fanno tutto insieme, colazione, spuntino di mezzanotte, escono, preparano da mangiare. Su di loro ne sono state dette davvero tante, ma le ragazze hanno sempre dimostrato di non essere per niente interessate o toccate dalle dicerie e dalle critiche. Tanto da sposarsi in cerimonia privatissima. (Continua dopo la foto)

Raven-Symoné finalmente il suo sogno si è avverato

Raven-Symone e la sua donna avevano questo sogno già da quando hanno rivelato di essere una coppia ufficiale. Il fatto risale a quando in America è stata accettata l’unione tra persone dello stesso sesso, ormai legale per la legge. In quell’occasione l’attrice aveva manifestato tutta la sua felicità.

Scrisse infatti che gli Stati Uniti avevano mosso un passo importante nei confronti di molte coppie che negli anni hanno subito senza un reale motivo. Soddisfatta disse che finalmente anche lei avrebbe potuto coronare una grande sogno lasciando interpretare il messaggio come quello che poi è nella realtà.

Gli auguri da parte dei fan riempiono le donne di felicità

Dopo la promessa le due hanno organizzato il tutto in forma privata, proprio per vivere al 1000 per 1000 il momento senza avere seccature da parte di Paparazzi e così via. Oggi finalmente possono dirsi piene di stima l’una nei confronti dell’altra. Hanno finalmente ottenuto ciò che volevano dimostrando di amarsi davvero, diversamente da molte altre coppie. Dopo la cerimonia hanno pubblicato la foto e nell’immediato

sono arrivati tanti messaggi di amore nei loro confronti. Tutti i fan dell’attrice ci hanno ci hanno tenuto a fare loro i migliori auguri.

Ricordiamo che nella carriera di Raven rientrano tanti ruoli importanti, per esempio quello ne Una canzone per le Cheetah Girls e Cheetah Girls 2 nel ruolo di Galleria. Poi ha recitato anche ne Il dottor Dolittle e Il dottor Dolittle 2 ricoprendo il ruolo di Charisse Dolittle. Per adesso non sappiamo se ci sono altre altri progetti in arrivo, lo scopriremo magari più in là.