“Lo farai? Sono curioso…”: Alberto Matano mette in imbarazzo Lorella Cuccarini

Alberto Matano chiede una cosa privata a Lorella Cuccarini

Nell’ultimo appuntamento settimanale de La vita in diretta, l’inviato Ivan Bacchi er in collegamento da una località turistica e balneare della Sicilia. Stiamo parlando della meravigliosa Taormina, perla dello Ionio che in questo periodo d’emergenza sta facendo di tutto per accogliere i turisti italiani ma anche dall’estero. Dopo aver mostrato il filmato, il collaboratore del programma Rai si è fatto un tuffo in mare per l’invidia dei conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

E a proposito di questo, l’ex mezzo busto del Tg1 ha fatto una domanda privata alla collega di lavoro: “Tu ti tufferai? A che mare andrai Lorella? Sono curioso”. A quel punto la soubrette romana ha replicato così: “Sicuramente! Appena andrò al mare mi tufferò. Non ho ancora deciso, non è il momento”. Ancora una volta i due professionisti hanno dato dimostrazione che tra loro c’è molta complicità.

Alberto e Lorella tra una settimana vanno in vacanza

La stagione 2019/2020 de La vita in diretta sta per giungere a conclusione, infatti venerdì prossimo andrà in onda l’ultima puntata. Dopodiché i due padroni di casa Lorella Cuccarini e Alberto Matano andranno in vacanza. Uno stop dovuto dopo mesi intensi di trasmissione, soprattutto tra marzo e maggio quando nel nostro Paese la pandemia da Coronaviurs l’ha fatta da padrona.

Quindi è più che plausibile che il giornalista calabrese, che già la scorsa settimana ha avuto un assaggio di vacanze, e la collega romana stacchino la spina per rilassarsi con la propria famiglia. E a proposito di questo la Cuccarini ha espresso il suo grande desiderio di andare al mare.

I nuovi conduttori de La vita in diretta estate

E se a fine mese Alberto Matano e Lorella Cuccarini andranno in ferie, il programma pomeridiano di Rai Uno continuerà ad andare in onda, ovviamente in versione estiva. I timonieri del format saranno Andrea Delogu e Marcello Masi. Una coppia inedita che accompagnerà i telespettatori per tutti i mesi caldi fino agli inizi di settembre.

E proprio in autunno ritroveremo l’ex volto del Tg1 ma senza la Cuccarini che è stata fatta fuori dai vertici di Viale Mazzini. Nel frattempo Matano ha ricordato a Lorella che lui lo scorso weekend si è tuffato nel mare della Calabria, nonostante l’acqua fosse un po’ freddina.