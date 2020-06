Rita Dalla Chiesa sbotta contro Virginia Raggi: “Lo schifo a Roma, altro che guanti e mascherine” [FOTO]

Nuova denuncia social di Rita Dalla Chiesa

Nelle ultime ore, attraverso i suoi canali social, Rita Dalla Chiesa ha mostrato ai follower il degrado e la sporcizia che regna sovrana nella città eterna: Roma. Tra le vie della Capitale ci si può imbattere su tutto, oltre ai topi e cinghiali che ormai sono diventati domestici, si trova in giro erbacce, sacchetti d’immondizia e più ne metta.

Per questo motivo la saggia di Italia Sì, ha voluto denunciare l’incuria delle istituzioni ma anche l’inciviltà delle persone. In più, attraverso il suo account Twitter, l’ex conduttrice di Forum si è scagliata per l’ennesima volta contro l’immobilità dell’amministrazione Raggi.

La giornalista mostra su Twitter la sporcizia che c’è a Roma

Attraverso un post su Twitter, Rita Dalla chiesa ha iniziato così il suo sfogo social: “Lo schifo di Piazza Jacini, Vigna Clara, a #Roma. Davanti a un supermercato. Altro che guanti e mascherine”. Inoltre la giornalista napoletana ha postato alcune foto che mostrano il degrado che regna in zona Vigna Clara, a nord della Capitale. In quella zona di Roma ci si può trovare erbacce, scatoloni, immondizia ammassata e sporcizia sui marciapiedi. Una situazione vergognosa e insostenibile per una società civile e che purtroppo si ripete da anni.

Stavolta, come ha ribadito la saggia di Italia Sì, le mascherine e guanti c’entrano poco e nulla. Il degrado in questione regna da tempo e non da quando il nostro Paese era entrato in quarantena. La denuncia dell’ex conduttrice di Forum ha trovato il parere favorevole di altri cittadini di Roma che, oltre a mettere mi piace al contenuto hanno rincarato la dose facendo altre segnalazioni. (Continua dopo il post)

Rita Dalla Chiesa contro Virginia Raggi

Ma chi abita a Roma o la frequenta sa benissimo che la vicenda rifiuti e sporcizia è un problema dell’ordine del giorno. In questi ultimi anni, attraverso i suoi canali social, Rita Dalla Chiesa ha sempre segnalato e denunciato l’incuria e l’abbandono in cui versa la Capitale.

In più di un’occasione la giornalista di Casoria ha polemizzato col primo cittadino Virginia Raggi sulla mancata raccolta dei rifiuti e sulla presenza di topi e cinghiali anche nel centro storico. L’ultimo episodio era avvenuto qualche giorno prima del lockdown e oggi, a distanza di tre mesi, la donna ha fatto l’ennesima stoccata al sindaco e alla sua amministrazione.