Temptation Island: la seconda coppia è formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, il video di presentazione

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono la seconda coppia del programma. I rumors sono stati confermati

Temptation Island: la seconda coppia è formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

In queste settimane erano uscite diverse indiscrezioni sulle coppie famose che potevano partecipare a Temptation Island. Il profilo Instagram ufficiale del programma nelle scorse ore ha svelato che in effetti i rumors erano veri, almeno su due coppie. Infatti, la prima coppia che affronterà il viaggio nei sentimenti è quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Mentre, la seconda è quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Questo significa che l’edizione che condurrà Filippo Bisciglia (che è già in Sardegna per le riprese) sarà un’edizione mista con coppie famose e non. Manila è stata Miss Italia nel 1999 e poi è stata conduttrice e inviata televisiva per molti anni fino a diventare una conduttrice radiofonica. Lorenzo Amoruso è un ex calciatore, ora dirigente sportivo e opinionista nelle trasmissioni di sport.

Nel video di presentazione, o meglio nel breve frammento che ha rilasciato la pagina ufficiale di Temptation Island, Manila spiega che hanno una relazione di tre anni. Lorenzo le ha fatto credere di nuovo nell’amore quando lei non ci credeva più. Infatti, recentemente ha raccontato come è finita la storia con il suo ex marito. Alla fine di questo percorso, in cui lui potrebbe “illuminarci”, Manila spera che la loro storia possa rendere una piega ben definita. Che cosa ne pensate di questa coppia?

Le prime anticipazioni

Filippo Bisciglia ha documentato tramite i social la sua partenza per la Sardegna e, quindi, ha ufficializzato l’inizio delle riprese. In rete si legge che per poter svolgere il programma in questo periodo di emergenza sanitaria le coppie, i tentatori e le tentatrici sono stati messi in quarantena per poter permettere loro di vivere tranquillamente nei villaggi senza rispettare la distanza sociale.

Da quello che si legge dai palinsesti pubblicitari, poi, la prima puntata di Temptation Island dovrebbe andare in onda martedì 7 luglio in prima serata su Canale 5. Come già detto, questa sarà un’edizione mista come era circolato nel web da giorni. Poi, in base a come andrà si vedrà come organizzare la terza edizione di Temptation Island Vip prevista per settembre.

Nel frattempo la redazione ha precisato di non aver mai chiesto di partecipare al programma a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e che la coppia ha fatto quelle dichiarazioni per pubblicità. Invece, non ha smentito il rifiuto di Jane Alexander e di Lory Del Santo.