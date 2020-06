Martina Nasoni spiega come stanno davvero le cose tra lei e Daniele Dal Moro

Alcune voci volevano un ritorno di fiamma tra Martina e Daniele, il quale ha interrotto il suo percorso da tronista a Uomini e Donne. Ecco la versione dell’ex gieffina

Uomini e Donne: Daniele Dal Moro è tornato con Martina Nasoni?

Abbiamo visto Daniele Dal Moro prima al Grande Fratello e poi a Uomini e Donne come tronista. Le critiche nei suoi confronti sono state tante. Innanzitutto perchè lui aveva sempre criticato programmi di questo genere, poi per la sua tormentata storia con Martina Nasoni.

Nella Casa tra loro era nata una relazione, ma verso la fine del reality non facevano altro che litigare e per questo lui ha preso la decisione di allontanarsi. Al di fuori, però, hanno deciso di riprovarci e per mesi hanno continuato in un tira e molla infinito, fatto di momenti di pace, di accuse, di blocchi su Instagram e dichiarazioni pubbliche.

La redazione di Uomini e Donne aveva proposto a Martina di diventare tronista ma lei ha rifiutato perchè ancora innamorata di Daniele. Lui, invece, ha approfittato della situazione per diventare tronista a tutti gli effetti innescando una grande rabbia nell’ex gieffina. Anche durante il trono, però, non si sono mai fermate le voci di una storia tra i due.

Martina spiega come stanno davvero le cose

In molti hanno notato dei movimenti e dei gesti che facevano pensare ad un riavvicinamento tra Daniele e Martina. Anche il fatto che lui non abbia scelto nessuno nel suo percorso a Uomini e Donne e abbia ricominciato a seguire Martina su Instagram ha destato molti dubbi. Le stesse sue corteggiatrici ne avevano in merito.

Tuttavia, se Daniele ha deciso di mantenere il silenzio, Martina ha deciso di parlare. Attraverso le Instagram Stories ha detto che per lei è diventato davvero snervante avere a che fare con i social, ma lei ci lavora e non le sta bene che ogni cosa che fa venga ricondotta a Daniele.

Martina ha detto di voler chiarire una volta per tutte che lei e Daniele non stanno insieme. Si vogliono bene perchè ne hanno passate tante, “hanno litigato tanto”, ma sono uno l’opposto dell’altra e una storia non ci può essere. La vincitrice del GF 16 ha poi chiesto di rispettare questa cosa, anche se non è condivisa. Che cosa ne pensate?