Uomini e Donne, critica per Sammy Hassan. ‘Non parli mai di Giovanna’

Critica per Sammy

Il programma Uomini e Donne è giunto al termine da qualche settimana, ma i fan sono curiosi di sapere come procedono i fidanzamenti dei tronisti. L’unico che non ha scelto è stato Daniele Dal Moro perché non ha approfondito la conoscenza di nessuna corteggiatrice. Una di queste ha addirittura insinuato che sia ancora innamorato dell’ex Martina Nasoni.

Per quanto riguarda Carlo Pietropoli e Sara Shaimi condividono sui rispettivi social la quotidianità vissuta con Cecilia Zagarrigo e Sonny Di Meo. Anche Giovanna Abate si mostra solare e radiosa ai suoi follower mentre Sammy Hassan si sta focalizzando su altro. Non a caso ha lanciato sul mercato la produzione delle sue t-shirt con il marchio My friend. Deianira Marzano gli ha fatto notare che non parla mai della sua nuova relazione. Per il momento il diretto interessato ha optato per il silenzio.

‘Parli solo delle tue magliette da quando sei diventato popolare’

La critica per Sammy non è passata inosservata sul web, dato che è stata fatta da una nota influencer e opinionista di Barbara D’Urso. Deianira non perde mai occasione di esaltare dei dettagli rilevanti dei personaggi del mondo dello spettacolo. Spesso affronta delle discussione avvalendosi di Instagram come mezzo di comunicazione. Stavolta il corteggiatore ha ricevuto una predica da parte sua.

Secondo il parere della donna è inconcepibile che non dica nulla su Giovanna. Non dà alcun tipo di aggiornamento al pubblico di Maria De Filippi, in quanto si sofferma solo sulle magliette di sua creazione. Molti sostengono che abbia utilizzato il programma di canale 5 per ottenere visibilità e pare che ci sia riuscito.

In effetti l’atteggiamento assunto nel percorso del trono ha sempre fatto dubitare del reale interesse. L’ex Lidia Vella non ha speso parole confortanti sul suo conto, ma non hanno influenzato per niente Giovanna. Le persone più vicine a Sammy dicono che non ha intenzione di rispondere all’accusa di Deianira perché deve dedicarsi al figlio, alla neo fidanzata e al lavoro.

Arriva la smentita

Da qualche settimana si diceva che Sammy e Giovanna avrebbero fatto parte del cast dell’imminente edizione di Temptation Island. Tutti li hanno accusati di partecipare al reality per non finire nel dimenticatoio. Stanno insieme da un mese, dunque dovrebbero prima conoscersi per poi affrontare una simile esperienza. Per fortuna i due hanno messo a tacere il pettegolezzo.