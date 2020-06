Caterina Balivo rompe il silenzio dopo l’addio a Vieni da me: “Provo invidia per…” [FOTO]

Caterina Balivo prova invidia per le persone che si allenano

Dopo dopo un paio di stagioni alla guida di Vieni da me, Caterina Balivo lo scorso maggio ha detto addio al programma pomeridiano di Rai Uno. La professionista napoletana vuole un’altra fascia oraria con un pubblico differente. Nel frattempo la do donna si sta rilassando con la sua famiglia, il marito Guido Maria Alberto e i loro due figli Guido Alberto e Cora, ma anche condividendo dei contenuti su Instagram.

E proprio nelle ultime ore la professionista partenopea ha fatto una confessione inattesa. Anche se non si reputa una persona invidiosa, la Balivo ha ammesso che prova un po’ di invidia nei confronti delle persone che amano allenarsi, quindi andare in palestra, ecc.

Gli allenamenti della conduttrice e lo sfogo su IG

Essendo a casa tutto il giorno, Caterina Balivo ha trovato il tempo per allenarsi e mantenere il suo corpo in forma. Attraverso Instagram, la conduttrice Rai ha postato uno scatto dopo l’allenamento scrivendo anche: “Chi mi conosce lo sa bene… Non provo invidia e mi piace vedere le persone “crescere”. Ma su una cosa non riesco a farmene una ragione: le persone che amano allenarsi”.

Quindi la donna ha ammesso che prova un po’ di invidia verso questa gente. Dopo aver aperto questa parentesi, l’ex conduttrice di Detto Fatto ha rivelato che in mattinata si era allenata anche lei e Costy immortalando la fine del suo workout. Nonostante le mancasse la voglia, alla fine la Balivo ha deciso di fare un po’ di movimento e mostrare il tutto ai follower. (Continua dopo il post)

Il futuro incerto di Caterina Balivo: Rai o Mediaset?

Dopo l’addio a Vieni da me è ancora incerto il futuro di Caterina Balivo. Quest’ultima ha ammesso che dopo due anni non aveva più le energie per condurre un format pomeridiano, ma al momento non si sa se sarà al timone di una nuova trasmissione televisiva.

Qualche settimana fa la professionista napoletana è stata ospite a Tv Talk di Massimo Bernardini commettendo una gaffe e parlando del suo futuro. Non è escluso che la donna possa accaparrarsi la fascia domenicale dopo il programma di Mara Venier o addirittura lasciare la tv di Stato per passare a Mediaset.