Al Bano fa dietrofront su Romina Power, la dichiarazione: “Si è innamorata a primo sguardo…”

Al Bano dice grazie a Romina Power

Qualche settimana fa Al Bano aveva rilasciato delle dichiarazioni che a quanto pare sono state travisate da tutti. In quel frangente il Maestro Carrisi aveva parlato della difficile situazione che sta attraversando a causa del Coronavirus. In poche parole per colpa della pandemia non può più realizzare dei concerti in giro per il mondo e le sue attività a Cellino San Marco sono praticamente ferme.

Intervistato da DiPiù, il cantautore ha parlato di quando è emigrato a Milano perché non voleva fare il contadino come papà Carmelo e rincorrere il suo grande sogno: cantare. Negli Anni Sessanta Al Bano pensava di essersi messo alle spalle la terra e il lavoro duro, ma una volta tornato a Cellino San Marco insieme a Romina Power, quest’ultima gli ha fatto cambiare idea. “Avevo accanto a me una persona che si è innamorata al primo sguardo della mia terra e ha insegnato anche a me ad amarla”, ha confessato il Carrisi sull’ex moglie.

Grazie alla Power il Maestro si è innamorato della campagna

Quindi è stato merito di Romina Power se Al Bano ha ritrovato l’amore per la terra. Infatti, sin dal primo momento la cantante americana si è innamorata della Puglia e di conseguenza il Maestro Carrisi fece pace con la campagna a cui aveva voltato le spalle. Dopo essersi sposati, il cantautore ha comprato ettari ed ettari di terreno ingrandendo la tenuta del padre Carmelo.

E proprio su questo argomento ha fatto un’altra rivelazione sulla ex: “Il primo acquisto è stato ispirato proprio a lei. Ho comprato 60 ettari di un bosco stupendo che la aveva incantata”. Ad oggi il salentini ha un podere che conta ben 120 ettari di terreno agricolo, 50 dei quali coltivati a vigneto e uliveti. “Questa è stata la prima attività che ho avviato, nel 1973 ho prodotto il mio primo vino che ho chiamato Don Carmelo in onore di mio padre e che è il vino storico della mia cantina”, ha affermato Al Bano al magazine DiPiù.

Al Bano fa delle precisazioni sulla sua pensione

Intervistato dal periodico DiPiù, Al Bano è tornato a parlare della sua pensione di 1470 euro al mese facendo delle precisazioni. “Mi hanno dipinto come uno che piange miseria. Se così fosse sarebbe un’offesa ai poveri veri”, ha tuonato l’ex di Romina Power.

Quest’ultimo è davvero rimasto fermo per la pandemia da Covid-19 ma di certo non è a secco con i soldi. “Ho le tenute. Un tempo la mia azienda si sosteneva anche grazie ai guadagni che facevo con la musica, ma ora cammina benissimo con le sue gambe”, ha concluso il Maestro Carrisi.