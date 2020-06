Serena Enardu sbotta contro Karina Cascella: ‘Hai il botox nel cervello’

Serena sbotta contro Karina

Da qualche mese Serena Enardu è al centro del gossip italiano per la sua relazione, ormai giunta al termine, con Pago. Quest’ultimo ha rivelato il motivo della rottura senza dare i dettagli. La donna ha insinuato che sta agendo in questo modo per garantire maggiore successo al libro che a breve verrà pubblicato. La maggior parte non sostengono la sua tesi, anche perché non è mai stata vista di buon occhio.

Ha assunto un atteggiamento del tutto sbagliato nei confronti del fidanzato avvicinandosi ad Alessandro Graziani. Dopo Temptation Island ha nascosto la verità venuta a galla in seguito alla lettura di alcuni messaggi su WhatsApp. Attualmente Serena sta facendo i conti anche con le critiche legate all’estetica di Karina Cascella. Stufa della situazione, non ha esitato a rispondere.

‘Non ho mai parlato del suo aspetto fisico’

Serena sbotta contro Karina perché non tollera più i commenti fatti sull’aspetto fisico. Non ha mai nascosto di essere ricorsa a qualche ritocchino, ma reputa inconcepibile ricevere una critica da chi ne ha abusato. Infatti il viso e il seno di Karina sono cambiati radicalmente nel corso degli anni. Adesso sembra un’altra dopo gli innumerevoli interventi chirurgici.

Ragion per cui Serena l’ha invitata a tacere e a non dare conferma della sua stupidità causata dall’eccesso di botox. A quel punto la diretta interessata ha chiesto un confronto telefonico. Purtroppo ha chiamato a vuoto, così ha pubblicato una Instagram Story per chiarire la faccenda.

In realtà non ha speso belle parole per Serena, ma solo in relazione al fidanzamento con Pago. Non concorda su come si sia comportata, soprattutto nella casa del Grande Fratello Vip, con l’uomo che diceva di amare alla follia. Ha dato per scontato che Serena abbia sbagliato persona poiché molti la denigrano senza sosta. Chiederà scusa o resterà ferma sul suo pensiero?

‘Non voglio fare notizia’

A Serena non interessano le offese che riceve, però preferisce non dire nulla sul nuovo partner. Vuole tenere lontano da occhi indiscreti la storia d’amore, essendo stanca della cattiveria della gente. Nessuno le crede, in quanto si dice che stia facendo di tutto per non finire nel dimenticatoio. La discussione con Karina potrebbe averle dato ulteriore visibilità?