Cecilia Zagarrigo critica Carlo Pietropoli: ‘Gli ho tirato un bicchiere d’acqua’

Cecilia critica Carlo

Da quando è terminato il programma Uomini e Donne la maggior parte degli italiani segue con attenzione le vicende sentimentali dei tronisti. Sammy Hassan è stato criticato da Deianira Marzano perché sta pubblicizzando le sue t-shirt senza menzionare Giovanna Abate.

Infatti i più attenti hanno notato che non aggiorna sugli sviluppi della nuova relazione. Per il momento non ha risposto né all’influencer né a coloro che lo accusano di aver sfruttato UeD per ottenere visibilità. La storia di Sara Shaimi e Sonny Di Meo sta andando a gonfie vele mentre Cecilia Zagarrigo si sta lamentando di Carlo Pietropoli. Dopo la scelta sono andati a convivere, ma sembra che le cose non stiano andando bene.

‘Carlo mi ha risposto malissimo’

Cecilia critica Carlo sul suo profilo Instagram con un velo di ironia. In pratica la coppia, per risolvere il problema della distanza geografica, ha deciso di andare a vivere sotto lo stesso tetto. La quotidianità sta permettendo sia all’uno che all’altra di conoscersi, dunque stanno emergendo le prime differenze caratteriali.

La corteggiatrice è nota per l’indole spumeggiante e solare, l’esatto opposto del neo fidanzato. Quest’ultimo non fa altro che stare sul divano parte della giornata. Come se non bastasse torna a letto dopo aver fatto colazione. Ha sempre ammesso la pigrizia, però l’altro giorno Cecilia non ha tollerato. Per questo motivo gli ha gettato un bicchiere d’acqua con la speranza di svegliarlo.

Carlo non ha gradito il gesto, così è ricorso a modi burberi e infastiditi. I fan di entrambi sperano che possano riuscire a trovare dei compromessi per dare basi solide al rapporto. Per Cecilia è un momento magico, soprattutto dopo il due di picche degli ex tronisti Luca Onestini e Oscar Branzani. Finalmente è riuscita a trovare l’amore, quindi si spera che non torni a casa con l’ennesima delusione.

La smentita della coppia

Se Giovanna e Sammy sono stati menzionati come possibili partecipanti di Temptation Island, Cecilia e Carlo sono del tutto esclusi dal cast. Stanno da un mese insieme, ragion per cui devono approfondire la conoscenza e darsi del tempo per innamorarsi. La ragazza è stata una tentatrice dell’ultima edizione in versione vip del reality. Carlo, invece, non ha familiarità con il mondo dello spettacolo. Vogliono viversi lontano dai riflettori.