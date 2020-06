Il Paradiso delle signore replica 22 giugno: Roberta trova una lettera di Federico

Nella puntata del 22 giugno del Paradiso delle signore assisteremo a dei colpi di scena che riguarderanno, soprattutto, Federico e Roberta. Il dado è, ormai, tratto, la fanciulla si è lasciata andare ad un bacio appassionato con Marcello, pertanto, sarà sempre più pervasa dai sensi di colpa nei confronti del suo fidanzato.

Il suo rammarico diverrà ancora più accentuato nel momento in cui la ragazza troverà una lettera di Federico. Umberto, invece, comincerà ad essere sempre più insistente con Flavia. Il Guarnieri deve necessariamente fare quanto prima con la donna in modo da riuscire ad acquisire il suo denaro.

Spoiler 22 giugno: Roberta si sente in colpa per Federico

Lunedì 22 giugno, la puntata del Paradiso delle signore incomincerà con i protagonisti impegnati nei preparativi della festa di capodanno. Marcello e Salvatore hanno appena acquisito la caffetteria, pertanto, per loro comincerà un nuovo capitolo di vita. Il Barbieri, inoltre, si troverà a vivere anche un altro cambiamento. Il giovane, infatti, andrà a vivere con Armando. Quest’ultimo, a seguito di un confronto con Rocco e Salvatore, ha deciso di accettare il loro consiglio di condividere con il giovane l’appartamento.

Il motivo risiede nel tentativo di non generare troppi pettegolezzi sul suo rapporto con Agnese. Roberta, invece, sarà sempre più tormentata dal punto di vista sentimentale. La giovane non riuscirà a dimenticare il bacio che si è scambiata con Marcello all’uscita del cinema, pertanto, sarà molto in ansia. A scombussolare ulteriormente il suo stato d’animo, poi, ci penserà una lettera di Federico. Dopo la lettura di tale missiva, i suoi sensi di colpa saranno amplificati.

Complotti al Paradiso delle signore

A villa Guarnieri, invece, si respirerà aria di complotti. Flavia sta mettendo alle strette Umberto, allo scopo di rendere pubblica la loro relazione. Il Guarnieri, quindi, allo scopo di ottenere il denaro della famiglia Brancia, deciderà di assecondare le volontà della donna e comincerà a mettere il turbo alla loro relazione. Le Veneri, dal canto loro, saranno impegnate con i preparativi della festa di Capodanno.

Clelia deciderà di restare a Milano, pertanto, tornerà a lavorare fianco al fianco di Luciano. Il piccolo Carletto sarà entusiasta della novità. Vittorio e Riccardo, invece, saranno spiazzati dall’arrivo di un invito da parte di Achille Ravasi per partecipare all’Expo Italia 61 di Torino. Si tratterà di un’opportunità troppo grande ed importante per il Paradiso delle signore.