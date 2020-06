Alex Zanardi è molto grave, i messaggi dei VIP dopo l’incidente

Quello di cui è stato vittima ieri pomeriggio Alex Zanardi è un incidente gravissimo! Il noto campione, impegnato in una manifestazione di hanbike, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato con un camion che sopraggiugneva in direzione opposta. L’inevitabile scontro è stato devastante e l’ex campione automobilistico è stato trasportato in ospedale di Siena.

Alex Zanardi è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico durato diverse ore. Adesso si trova ricoverato in terapia intensiva ed è in coma farmacologico. Tantissimi i messaggi dai VIP nostrani che, appena appreso dell’accaduto, hanno espresso tutta la loro solidarietà sui social. Tantissimi i messaggi di affetto ed incoraggiamento. Vediamo tutto un po’ più da vicino.

L’incidente terribile

L’incidente di cui è stato vittima ieri Alex Zanardi è apparso, sin dai primi minuti, gravissimo. Il bollettino medico, difatti, parla chiaro: le condizioni sono gravissime, lo erano al momento dell’arrivo in elisoccorso e lo sono ancora, nonostante l’intervento chirurgico. Zanardi, che ha da poco compiuto 53 anni, si trova in terapia intensiva in coma farmacologico. Non è chiaro se, al momento dell’eventuale risveglio, vi saranno danni a livello neurologico. I medici non si sono espressi in merito.

A causare l’impatto con il grosso camion è stata la perdita di controllo del mezzo da parte di Alex Zanardi. L’uomo ha così invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva, per l’appunto, il mezzo pesante. Questo è il secondo grave incidente per Zanardi dopo quello che nel 2001 gli costò l’amputazione di entrambe le gambe.

I messaggi dei VIP per Alex Zanardi

Alex Zanardi è sempre stato molto amato dagli sportivi e non. La sua tenacia e il non essersi perso d’animo l’hanno portato ad esempio per molti di coloro che attraversano un momento difficile. E adesso che è nuovamente lui ad essere in bilico tra la vita e la morte, sui social sono arrivati tantissimi messaggi di incoraggiamento da parte dei VIP italiani. Messaggi ricchi di affetto, stima e ammirazione con un solo augurio, quello di vincere quest’ennesima battaglia.

Alessia Marcuzzi scrive, ad esempio, “Forza Alex, ci hai insegnato che non c’è battaglia che non bisogna vincere e che non bisogna mai mollare. Devi vincere anche questa”. Emma Marrone affida il suo messaggio postando una foto di Alex Zanardi con un cuore e l’immagine giunte a pregare per lui. Anche Daniela Martani, Vittorio Sgarbi, Alessandro Gassman, Giorgio Gori e altri VIP hanno augurato il meglio a Zanardi.