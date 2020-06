Grande Fratello Vip, ci saranno due coppie di Uomini e Donne nel cast

Coppie di Uomini e Donne

A settembre tornerà su canale 5 l’attesissima quinta edizione del Grande Fratello Vip. Al timone delle conduzione ci sarà Alfonso Signori, il quale potrà contare su due opinionisti di cui non si sa ancora nulla. Probabilmente il pubblico non rivedrà nello studio Pupo e Wanda Nara, però non è detta l’ultima parola.

Fino al mese scorso si diceva che Michela Quattrociocche e Cristina Buccino sarebbero entrate nella casa, ma entrambe hanno subito smentito. E’ quasi certa sia la partecipazione di Elisabetta Gregoraci che di Flavia Vento. Secondo fonti attendibili sembra che si metteranno in gioco anche dei giovani provenienti da Uomini e Donne. Andando nello specifico, si tratta di Andrea Damante e Andrea Cerioli con le rispettive fidanzate Giulia De Lellis e Arianna Cirrincione.

Ex tronisti e corteggiatrici nel cast

Le coppie di Uomini e Donne non hanno né confermato né smentito la notizia inerente alla partecipazione. Giulia e Andrea sono da sempre al centro dell’attenzione, soprattutto da quando lei ha lasciato Andrea Iannone. Per l’ennesima volta sono tornati insieme, in quanto stavolta sembra che stiano facendo sul serio.

Infatti la giovane ha mostrato ai suoi follower un anello ricevuto in regalo dal dj veronese. Probabilmente convoleranno a nozze l’anno prossimo, anche se i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Per quanto riguarda Cerioli si è seduto sul trono per ben due volte. Dopo la prima storia andata male, si è rimesso nuovamente in gioco e così ha conosciuto Arianna.

Attualmente non vivono più sotto lo stesso tetto perché hanno capito di aver bruciato le tappe. Hanno bisogno dei loro spazi, ma ciò non ha compromesso in nessun modo il rapporto. Le loro storie sono molto seguite sui social, dunque potrebbero aiutare a raggiungere alti picchi d’ascolto.

Un influencer e il fratello di Balotelli

Oltre alle coppie di Uomini e Donne, si diceva che anche Mario Balotelli era nella lista dei possibili concorrenti. Purtroppo non entrerà nella casa più spiata d’Italia. Al suo posto ci sarà Enock Barwah, ovvero il fratello. Anche se all’inizio il calciatore non sembrava entusiasta, dopo un po’ ha approvato l’imminente esperienza televisiva di Enock. Anche Francesco Ricci, giovane famoso sul web, è stato menzionato. Sicuramente sarà, come sempre, un cast eccezionale.