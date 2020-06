Silvia Provvedi è diventata mamma, è nata Nicole (Video)

Dopo mesi di attesa in cui non vedeva l’ora di stringere a sé la sua bambina, Silvia Provvedi è finalmente diventata mamma. La piccola Nicole, questo il nome scelto e già reso noto diversi giorni fa, è venuta alla luce nelle ultime ore portando tanta gioia nei cuori della mamma, del papà e della zia Giulia.

A dare la notizia della nascita di Nicole è stata Silvia Provvedi che ha tenuto a condividere la gioia della sua prima maternità con tutti i suoi fans che la seguono sui social. Gli stessi fans, tra l’altro, con cui aveva condiviso nei mesi scorsi diversi momenti della sua gravidanza. Come stanno la neomamma e la bambina? Cos’ha detto la cantante nel primo video post lieto evento? Vediamolo.

Silvia Provvedi, il primo emozionante video

La nascita del primo figlio è il momento più emozionante nella vita di una donna. Anche per Silvia Provvedi è stato così al punto che, ripresasi dalla stanchezza, ha tenuto a postare su Instagram un video dedicandolo a tutti i suoi fans. “Volevo ringraziarvi di cuore” ha detto la ragazza “per i tantissimi messaggi che mi sono arrivati. Risponderò a tutti, anche se non posso farlo ora”.

Il messaggio di Silvia Provvedi prosegue “Vi ho letti tutti e siete interminabili, inutile dirvi che in un momento come questo siete pazzeschi e vi rivelate un esercito strepitoso”. Il videomessaggio si chiude, poi, con una vera e propria promessa fatta ai fans “Vi delizierò di qualche chicca registrata con il mio telefono”. A cosa si riferisce la Provvedi? Che sia in arrivo un contenuto con Nicole?

Un’esperienza indimenticabile

Una bellissima esperienza quella del parto per Silvia Provvedi e, in qualche modo, anche per la gemella Giulia. Le due ragazze, infatti, hanno vissuto in completa simbiosi i 9 mesi di gravidanza rafforzando, se possibile, un legame già fortissimo di per sé. La stessa Giulia aveva postato, poco prima del parto, un cuore con scritto “Attese”. Post che, neanche a dirlo, è stato cliccatissimo e a cui hanno risposto in molti.

Tra i commenti spiccano alcuni di vari personaggi noti come Francesco Monte, Samantha De Grenet e Stefano Sala. Sia Silvia Provvedi che la piccola Nicole stanno molto bene e non vedono l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme. La coppia formata con l’imprenditore Giorgio De Stefano andava già a gonfie vele e non può che essere rafforzata da questo lieto evento.