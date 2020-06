Luigi Favoloso ed Elena Morale si sono sposati in segreto? Ecco l’indizio

Luigi ed Elena si sono sposati?

Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello, Luigi Favoloso è sempre stato al centro del gossip. Ha iniziato l’avventura televisiva come il fidanzato di Nina Moric, attualmente legata a un altro uomo. I due si sono lasciati nel peggiore dei modi fino a ricorrere alle vie legali. Se lei ha ammesso di aver ritrovato la serenità, lui ha vissuto degli alti e bassi con Elena Morale.

Dopo aver chiuso definitivamente la relazione con il comico Scintilla, si è subito lasciata andare tra le braccia di Luigi. In seguito a vari tira e molla non solo sono partiti per Zanzibar, ma sarebbero anche convolati a nozze. Questa notizia ha spiazzato la maggior parte degli utenti social, dato che stanno insieme da qualche mese. Per ora non c’è alcun indizio se non il silenzio di entrambi sulla faccenda.

Il patto d’amore suggellato

Luigi ed Elena si sono sposati? Ecco la domanda che sta facendo impazzire il web. In realtà quando si va all’estero non c’è mai nulla di ufficiale. Si tratterebbe di una promessa che sarà poi mantenuta una volta tornati alla quotidianità. Per ora la coppia si sta godendo la vacanza lontano da tutti, ragion per cui non ci sono aggiornamenti.

Probabilmente a causa del fuso orario non sono riusciti a pubblicare le foto che confermerebbero questo momento di follia. In effetti sia l’uno che l’altra hanno vissuto delle vicende sentimentali alquanto tormentate. Il ragazzo è stato accusato di violenza domestica.

La sua posizione è aggravata dall’esistenza di prove che sosterrebbero tale versione dei fatti. Si è sempre difeso da simili assurdità e in contemporanea ha allontanato la madre Loredana. Elena, invece, ha rivelato di aver avuto Daniele Di Lorenzo come amante i tempi della relazione con Scintilla. Adesso è innamorata di Luigi, definendolo il partner perfetto.

‘Daniele pagherà per le menzogne’

Luigi ed Elena si dichiarano innamorati. Nonostante il periodo magico, la show girl ha dovuto fare i conti con Daniele dal punto di vista legale. Pur di ottenere la popolarità, ha dato false notizie su di lei. Si sono rivisti solo in compagnia di avvocati perché non tollera che venga infangata da uno che vuole la fama a tutti i costi. Ci saranno altri colpi di scena?