Giovanna Abate fa confessioni su Instagram: rimpianti, fobie e rapporto con l’alcol (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate, si è lasciata andare ad alcune confessioni su Instagram durante le quali ha tirato in ballo cose molto importanti sulla sua persona. La fanciulla ha approfittato di un momento libero per rispondere ad alcune domande dei fan.

Tra di esse ne sono spuntate alcune legate al suo rimpianto più grande, alla sua terribile fobia e molto altro. Inoltre, vediamo come sta procedendo la storia d’amore con Sammy Hassan lontano dai riflettori.

Le confessioni di Giovanna Abate su Instagram

Una volta terminata la sua esperienza a Uomini e Donne, Giovanna Abate ha riattivato il suo account Instagram ed ha cominciato a lasciarsi andare a interessanti confessioni. Durante un viaggio da Roma a Milano, per poter raggiungere il suo fidanzato, l’ex tronista ha soddisfatto molte curiosità dei follower. Un utente, ad esempio, le ha chiesto di esternare quale sia la sua più grande fobia. L’Abate, allora, senza pensarci troppo ha risposto di avere una grande paura del buio. Subito dopo, però, si è corretta ed ha aggiunto un altro dettaglio.

Nello specifico, ha detto che la sua più grossa fobia siano gli insetti. Il loro solo pensiero le scatena delle reazioni incondizionate. In seguito, poi, la protagonista è entrata un po' do più nel vivo ed ha palesato quale sia il suo rimpianto che meno digerisce. Ebbene, la ragazza ha risposto di fare sempre in modo di non averne, tuttavia, uno ce l'ha. Il suo rammarico è di non essere andata a studiare un anno in America.

Le battutine di Sammy

Tra le confessioni, poi, Giovanna Abate ha parlato anche del suo lavoro ed ha detto di essere un’imprenditrice del settore della moda. Lei è nata tra i negozi, dato che la sua famiglia è specializzata in questo settore. Ad un certo punto, poi, lei e sua madre hanno deciso di aprire un’attività in proprio creando una linea personalizzata. Da lì, quindi, è incominciata la sua carriera professionale.

Dopo aver risposto a molte curiosità, Giovanna è arrivata a destinazione ed è andata a cena fuori con Sammy. Quest’ultimo, inoltre, ha messo in evidenza un altro aspetto dell’Abate, che riguarda la sua propensione al bere. Ovviamente, non si tratta di nulla di eccessivo, tuttavia, il giovane ha fatto capire che la ragazza sia particolarmente di compagnia in queste situazioni.