Amadeus ossessionato dalla gelosia: “Con Giovanna anche quattro volte al giorno”

Amadeus geloso della moglie

Nella passata edizione de Le Iene Show i telespettatori di Italia 1 hanno avuto modo di vedere uno scherzo con protagonista Amadeus e la complicità della moglie Giovanna Civitillo. In quell’occasione abbiamo capito che il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno e del Festival di Sanremo è super geloso. Ricordiamo che, nonostante sia cresciuto a Verona, Amedeo Sebastiani ha delle origini siciliane.

Lo scherzo in questione consisteva nel far credere al professionista Rai che la sua dolce metà avesse uno spasimante. Quest’ultimo le inviava una serie di doni nel suo appartamento di Milano, quindi Amadeus decise di avere un confronto con lui. Ovviamente, ignaro della presa in giro, il presentatore si mostrò furioso col finto corteggiatore e, dopo una forte discussione le iene gli comunicarono che era tutto organizzato.

Il conduttore chiama Giovanna Civitillo fino a 4 volte al giorno

In quell’occasione Amadeus ha dato dimostrazione di tenere molto e di essere super innamorato e geloso della moglie Giovanna Civitillo. La sua gelosia, però, spesso lo porta a fare dei gesti ossessivi. Ad esempio quando la consorte è fuori casa lui esagera nel chiamarla e inviarle messaggi.

Infatti, il conduttore del Festival di Sanremo è capace di chiamare la madre di suo figlio José anche quattro volte al giorno se per caso non è al suo fianco. Ricordiamo che Amedeo Sebastini e la Civitillo si sono conosciuti a L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno dove lui era il padrone di casa e lei essendo una ballerina, nel ruolo di Professoressa. I vari stacchetti e una mise succinta gli hanno fatto perdere la testa.

Giovanna e Amadeus: dalla conoscenza al matrimonio

Da qual momento sono passati circa dieci anni ma il loro amore è sempre saldo, anzì più forte di prima. Dalla loro unione è nato il piccolo José che, come il padre, è un tifoso sfegatato dell’Inter. Il pubblico di Rai Uno ha avuto modo di vedere l’intera famiglia lo scorso febbraio al Teatro Ariston in occasione della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

I due si sono sposati in chiesa solo la scorsa estate perché il professionista siciliano non riusciva ad ottenere l’annullamento del suo precedente matrimonio. Al momento si trovano di nuovo nella loro abitazione milanese dopo tre mesi bloccati nella loro seconda casa a Roma.