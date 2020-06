Fernanda Lessa, nel mirino degli haters continui insulti social “ho denunciato tutti”

Insulti sui social per Fernanda Lessa, la modella ha denunciato tutti, ha anche aggiunto di non aver mai fatto riti wodoo

Ospite nel programma “Non Succederà Più” di Giada Di Miceli, su Radio Radio, Fernanda Lessa ha raccontato di essere stata a casa di Fabio Testi. Insieme a lei c’erano anche altri ex concorrenti del Gf Vip. La modella durante l’intervista ha anche confessato di aver ricevuto insulti sui social.

Dietro le domande della conduttrice, la modella brasiliana ha raccontato che nella reunion a casa di Fabio Testi c’erano anche Adriana Volpe e Teresanna Pugliese. La Lessa ha detto che la casa di Fabio è sempre a tutti e chiunque può andare a trovarlo. Insieme a loro c’era anche il mago, la rockstar e 007, ma non c’era Licia Nunez perché con Fabio non aveva legato.

Fernanda Lessa derisa e insultata sui social

La coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non era presente perché i due stanno trascorrendo questo periodo insieme. La Volpe invece era presente insieme al marito Roberto Parli, alla figlia e al cagnolino. Adriana e Roberto così hanno spazzato via anche le voci di crisi che annunciano la separazione.

La modella brasiliana di recente è stata vittima recentemente di uno scherzo de Le Iene, e nell’intervista alla Di Miceli ha detto di tutto. Ha anche parlato delle accuse lanciate sui social nei suoi confronti riguardo ai riti voodoo. Molti utenti l’hanno infatti accusata di averli fatti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Fernanda ha smentito categoricamente quanto detto e ha ribadito di non aver mai fatto nulla del genere.

La Lessa ha smentito di aver fatto riti wodoo

Lei ha solamente messo del sale marino grosso nell’acqua della vasca e vi si è immersa. Il sale fa bene alla circolazione perché ricco di iodio ed elimina il gonfiore. Tutto questo non ha nulla a che vedere con i riti wodoo, e lei non li ha mai fatti. Poi ha continuato a parlare della sua storia con il marito e di come è gelosa di lui.

La Lessa ha detto infatti di essere gelosissima e ha affermato che non parteciperebbe mai a Temptation Island Vip col marito. Tornando sulle accuse e sugli insulti che le hanno rivolto sui social la Lessa ha anche aggiunto che ha denunciato tutto alla polizia postale. Per lei quello che le è accaduto è razzismo e non può sopportarlo.