Morgan stupisce tutti e lo fa con Giggi D’Alessio

Sorprende tutti Morgan, l’artista canta in napoletano… con Gigi D’Alessio, i due con altri artisti omaggiano il grande Renato Carosone

Non finisce mai di stupire Morgan, e ancora una volta fa qualcosa che lascia tutti senza parole. L’artista è tra gli ospiti di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada a 20 anni che siamo italiani, ma è una replica del programma. Insieme a Gigi D’Alessi canta in napoletano, ma ci sono anche altri artisti che hanno omaggiato il grande Renato Carosone.

Fra gli artisti nella trasmissione presenti anche Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere e altri. Tante le canzoni in cui esibirsi, da Io, mammeta e tu a Marruzzella, solo alcuni dei numerosi successi che hanno costellato la carriera di Carosone. Morgan si è esibito sulle note di O’ Sarracino, una canzone che è lontana dal suo stile, ma il risultato è piacevole. Ha però stupito sentire l’artista eclettico cantare in una “lingua” del sud.

Morgan e la diatriba con Bugo non finisce

A distanza di mesi la querelle fra Morgan è Bugo ancora non è stata messa da parte. I due artisti dopo essersi accusati a vicenda si sono rivisti, ma Bugo ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa. Durante la presentazione di Back2Back – Speciale Let’s Play, il nuovo show che andrà in onda su Rai Radio2. Morgan ha parlato con i giornalisti.

Il cantante ha detto che in questo lasso di tempo ha scritto 40 canzoni, quasi una al giorno, e ha anche avuto una figlia. Tornando su Bugo ha detto che la vicenda è lontana oramai dalla sua realtà e che il passato non gli interessa. Proprio questa frase ha spinto Bugo a interrompere il collegamento e a non presentarsi alla conferenza stampa.

La vicenda con Bugo sembra ancora aperta

Pare dunque che la vicenda non sia del tutto chiusa e che sicuramente se ne parlerà di nuovo. I due saranno senz’altro ospiti in qualche programma per parlarne e potranno esserci delle novità. Nella giornata di sabato 20 giugno 2020 Morgan è stato ospite nella replica di 20 anni che siamo italiani, in onda su Rai 1.

Come detto prima, il cantante si è esibito in un brano in dialetto napoletano con Gigi D’Alessio e Sergio Cammariere per un omaggio a Renato Carosone. Accanto a loro c’era anche il bravissimo Raphael Gualazzi. Morgan attualmente ha questioni con la sua ex, Asia Argento, per le accuse rivoltele sul fatto che lo picchiava mentre dormiva.