Francesco Facchinetti, sexy post della moglie Wilma Helena Faissol (FOTO)

Gli scatti sexy della moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Helena, fanno andare i fan in tilt, scherzando lui dice che hanno già 4 figli e a casa non ci sono più letti

Fanno impazzire i fan le foto della moglie di Francesco Facchinetti. La bella e affascinante Wilma Helena Faissol viene infatti ripresa mentre provoca il marito e lui, per scherzo, posta una battuta sui social. Lo scatto è stato postato proprio da Francesco che ha anche aggiunto che con 4 figli a casa non ci sono più letti. Come dire, se facciamo un altro figlio dove lo mettiamo?

Una scenetta divertente e simpatica quella della coppia, che sembra come sempre molto affiatata. Lo scatto è stato postato sul profilo Instagram dell’ex Dj Francesco, ma era stata la moglie ad inviarlo a lui. A distanza di tanti anni il matrimonio fra la coppia va avanti a gonfie vele e si nota la complicità fra i due.

Francesco Facchinetti impazzisce alla vista dello scatto osè della moglie

Probabilmente la foto inviata da Wilma a Francesco avrebbe dovuto rimanere privata, ma invece ha fatto andare in tilt anche Francesco. Per questo le ha detto di non inviargli più foto del genere, altrimenti ci scappa un altro figlio. La splendida brasiliana nello scatto indossa una vestaglia intima che non lascia molto spazio all’immaginazione.

Infatti, dopo che Francesco Facchinetti l’ha pubblicata sul suo profilo Instagram, è arrivata una pioggia di like. Tantissimi sono stati anche i commenti di apprezzamento per la moglie di Facchinetti, che è davvero molto bella. Wilma Helena Faissol in una recente Instagram Stories ha parlato proprio di sensualità. Per lei dopo tanti anni vissuti insieme fare la sensuale è inutile.

La Faissol e Facchinetti insieme e con una famiglia allargata

Ha anche detto che se si mostrasse tutti i giorni con indosso della lingerie prima o poi diventerebbe banale. Lo scatto che aveva fatto era stato solamente per stuzzicare il marito ed è stato un gesto per sorprenderlo. Con queste parole Wilma ha risposto ad un utente che le aveva chiesto se nonostante i tanti anni condivisi amava rendersi sensuale per il suo uomo.

Wilma e Francesco Facchinetti si sono sposati nel 2014 e hanno due figli, Leone e Wilma. La Faissol però ha anche un’altra figlia che si chiama Charlotte. La figlia l’ha avuta dal precedente marito, mentre Francesco è papà di Mia, la figlia avuta con Alessia Marcuzzi.