Elena Santarelli fa calare il gelo a Italia Sì: “Belen Rodriguez è mai venuta…?”

Elena Santarelli e la domanda imbarazzante a Italia Sì

Oltre alla programmazione giornaliera di Italia Sì, continuano anche le puntate del sabato pomeriggio. Come sempre, al timone del format c’è Marco Liorni e la sua squadra composta dai quattro saggi: Rita Dalla Chiesa, Mauro Corzzi, Manuel Bortuzzo ed Elena Santarelli. E proprio la soubrette laziale ha preso la parola facendo calare il gelo all’interno dello studio 3 di via Teulada a Roma.

Per quale ragione? La moglie di Bernardo Corradi ha fatto uno domanda ad un ospite del programma e di conseguenza anche una curiosità che riguarda Belen Rodriguez, al momento al centro del gossip per la crisi con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez è mai andata a Trento?

In collegamento dalla sua azienda vinicola, a Italia Sì era presente anche Francesco Moser, il padre dell’ex gieffino Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez. Al momento la famiglia è al centro dell’attenzione per via della crisi sentimentale tra Belen e Stefano De Martino, ma anche l’incontro delle due sorelle dopo tre mesi di lontananza.

Ma nel programma pomeridiano di Marco Liorni non si parlava della loro ennesima rottura o tradimenti. In poche parole alla saggia Elena Santarelli è venuto in mente un dubbio, per tale ragione si è rivolta al suocero di Cechu chiedendogli: “Francesco, Belen Rodriguez è mai venuta lì a Trento da voi?”. Ricordiamo che la modella argentina ha trascorso la quarantena dovuta al Covid-19 a Trento, a casa dei Moser.

La risposta di Francesco Moser

Quale sarà stata la risposta dell’ex ciclista trentino Francesco Moser? Aimé negativa, il padre di Ignazio ha Italia Sìha detto: “Belen non è mai venuta. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dai primi di marzo fino alla fine della settimana scorsa sono stati qui e mi hanno aiutato in campagna”. In pratica, la conduttrice di Tu si que vales non ha visto la sorella per ben tre mesi.

Ricordiamo che per il lockdown c’è stata la chiusura delle Regioni, di conseguenza la conduttrice Mediaset di certo non poteva lasciare la Lombardia e recarsi in Tentino Alto Adige. Le due hanno aspettato e solo qualche giorno fa c’è stata la reunion, ovviamente rigorosamente documentata su Instagram con foto e clip diventate poi virali sui social network.