Taylor Mega nella bufera per una striscia bianca sul comodino “Non pippo cocaina era solo…” (VIDEO)

🥶 Taylor Mega spegne le polemiche: "Non pippo cocaina, ecco cos'era quella sostanza bianca sul mio comodino". – 🔥 Taylor Mega è finita nell'occhio del ciclone per una storia Instagram in cui si intravede una polvere bianca sul suo comodino. Per placare le polemiche, l'influencer ha spiegato che si trattava di magnesio e non di cocaina come molti sui social hanno insinuato. – #TaylorMega #droga #cocaina #magnesio #influencer #gossip #livenoneladurso #canale5 #tv #news #trash #TheTrashInsider #tti