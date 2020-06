Kristyna Teimerova, madre natura a “Ciao Darwin” troppi ritocchini

Piovono le critiche su Kristyna Teimerova, la modella che è stata Madre Natura a Ciao Darwin non ha convinto tutti con la sua bellezza ed è stata attaccata per i suoi ritocchini

E’ stata duramente attaccata dagli haters la modella ceca Kristyna Teimerova. La bella Kristyna è stata Madre Natura a Ciao Darwin 7 – La Resurrezione e non ha colpito il pubblico come di solito accade. E’ stata invece attaccata e criticata per essersi sottoposta a dei ritocchini estetici. Si tratta comunque di ipotesi, e non vi è conferma che lei li abbia fatti.

La bella Kristyna Teimerova tuttavia ricorda con grande piacere la sua esperienza a Ciao Darwin 7. Lo ha anche detto nella sua biografia di Instagram in cui ha evidenziato la sua partecipazione al programma con orgoglio. Rivederla nella trasmissione è comunque un piacere per tanti che invece hanno apprezzato la sua bellezza. Magari con questa occasione la modella potrà incrementare il numero di follower, ancora basso. La Teimerova è seguita su Instagram da circa 10.000 fans.

Kristyna Teimerova attaccata per i ritocchini estetici

La modella ceca non ha ottenuto la popolarità come invece è capitato ad altre sue colleghe. Per molte di loro partecipare come Madre Natura a Ciao Darwin è stato un trampolino di lancio, ma per lei non è stato così. La Teimerova ha preso parte a Ciao Darwin 7 ma non è stata acclamata come tante altre.

Su di lei sono piovute tante critiche a causa di presunti ritocchi estetici che hanno portato molti utenti a vederla diversamente. A dimostrarlo è anche il numero esiguo di followers che ha su Instagram. Si tratta di poco più di 8 mila seguaci e non accenna a crescere. La modella ha comunque un fisico mozzafiato e non le manca nulla per essere tra le beniamine del pubblico social.

La Teimerova si mostra sui social in pose sexy

Negli scatti postati su Instagram la modella ceca appare a volte vestita a volte anche seminuda. Comunque sia è sempre molto sexy e bellissima, ma non sono tantissimi i like che riceve per gli scatti. Tuttavia, sono stati invece molti i commenti positivi che molti utenti le hanno dedicato.

La modella è originaria della Cecoslovacchia e abita a Milano da diversi anni. Ha lavorato con stilisti di grido come Armani, Salvatore Ferragamo, Gucci e molti altri. Parla benissimo l’italiano e non si tira indietro per interagire sui social. La modella ricorda la trasmissione Ciao Darwin 7 con grande soddisfazione.