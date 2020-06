Claudia Gerini, primo bagno della stagione, si mostra in versione naturale, gli anni passano e……(FOTO)

E’ sempre super attraente la bella e affascinante Claudia Gerini, l’attrice indossa il primo bikini della stagione ed è sempre spontanea e allegra

Anche se non ha il fisico di una volta, Claudia Gerini è sempre molto attraente e bellissima. L’attrice ha scelto come meta di vacanza la spiaggia di Fregene e ha già indossato il suo primo bikini. La Gerini appare in uno scatto in compagnia della figlia mentre stanno facendo il primo bagno.

La spontaneità della Gerini come al solito spiazza tutti e gli scatti fra mamma e figlia sono anche molto dolci e teneri. Dopo il lockdown, che anche lei ha vissuto come tutti, Claudia adesso riprende la sua vita normale. Visto che la stagione estiva è alle porte lei e Linda hanno deciso di festeggiare insieme l’estate. Claudia appare in versione del tutto naturale, senza filtri e senza trucchi. (Continua dopo la foto)

Claudia Gerini a mare con la figlia Linda

Dopo essere stata ferma per tutto questo tempo il corpo della Gerini sembra ‘rilassato’, ma di sicuro che si rimetterà presto. Tuttavia, nonostante ciò, la Claudia ha scelto di indossare il suo bikini e di fare un bel bagno. Anche se ha qualche chiletto in più, non se ne cura affatto e la cosa importante è stare bene. Ci sarà tutto il tempo per tornare in forma perfetta, adesso è il momento di prendere un po’ di sole.

Ad immortalarla è stato il settimanale Oggi che ha postato gli scatti esclusivi fra mamma e figlia. Linda a 10 anni ed è identica alla sua mamma. Nata dalla relazione con Federico Zampaglione la ragazzina è un piccolo genio creativo. La Gerini ha detto che Linda è un’artista nata, ama la recitazione e il canto ed è anche molto estroversa. Con orgoglio ha detto che le somiglia molto.

L’attrice ha qualche chiletto ma è sempre bellissima

Anche se le forme della Gerini sono leggermente più abbondanti l’attrice è sempre bellissima e affascinante. Claudia indossa un costume intero nero, semplice e comodo. La figlia segue la madre nel fare gli esercizi in acqua per le gambe e rivelano entrambe di aver voglia di rimettersi in forma. L’attrice sicuramente lo farà, ma per il momento si sta godendo dei momenti di relax con la figlia.

La Gerini ha rivelato in un’intervista di essere contenta della sua carriera e di quanto ha fatto finora, ma crede comunque di poter dare ancora tanto.