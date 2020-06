Angelina Jolie dopo anni dal divorzio da Brad Pitt, fa una rivelazione scioccante

La confessione di Angelina Jolie su Brad Pitt stupisce tutti, l’attrice fa una rivelazione incredibile a distanza di tanti anni dal divorzio, anni fa ci fu una lite violenta fra Brad e Maddox

A sorpresa giunge una rivelazione fatta da Angelina Jolie dopo anni dal divorzio con Brad Pitt. La coppia ai tempi ha fatto veramente sognare. Entrambi bellissimi e famosi, erano un’icona per tutti e quando il loro matrimonio è finito è stata una delusione. Tuttavia, non tutto era così perfetto nella loro vita coniugale e a distanza di anni giungono delle rivelazioni pazzesche.

In un’intervista rilasciata a Vogue Angelina Jolie ha spiegato che lasciarsi per entrambi è stata la decisione giusta. Soprattutto per lei è stato un bene e così ha potuto concentrarsi sui figli. Il suo amore per i figli supera qualsiasi altra cosa e li ha sempre messi in primo piano. Per i figli, secondo la Jolie, i genitori superano qualsiasi ostacolo e qualsiasi avversità.

Angelina Jolie mette i figli al primo posto

La Jolie ha sei figli che definisce molto coraggiosi e molto forti. Tre di loro sono adottati, Maddox, 18 anni, Pax, 16 anni e Zahara, 15 anni. Poi è nata Shiloh, che oggi ha 12 anni e i gemelli Knox e Vivienne, che hanno 11 anni. Anche se con i figli adottivi non può parlare di averli portati in grembo, prova per loro tanto amore. Quando li ha guardati negli occhi la prima volta ha capito che erano anche loro suoi figli.

Angelina ha mai fatto perdere ai figli adottivi il contatto con le loro origini e ha permesso loro di stare ancorati alle loro radici. Anche per lei prendere parte a questo viaggio è stata un’esperienza straordinaria. In tutto questo tempo la Jolie ha sempre assecondato i desideri e le esigenze dei figli adottivi, che sente come suoi. L’attrice non ha mai fatto differenze con quelli biologici.

La Jolie chiese il divorzio per la lite fra Pitt e Maddox

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono sposati nell’agosto del 2014, dopo 10 anni di fidanzamento. Nonostante fossero stati legati per tanto tempo, a distanza di due anni dalle nozze sono giunti al divorzio. E’ stata Angelina a chiederlo e ad oggi ha fatto una rivelazione scioccante.

A settembre del 2016 correvano voci insistenti su una accesa lite tra Brad e Maddox. Fu questa violenta lite a costringere la Jolie a chiedere il divorzio. A lei è stata affidata la custodia fisica dei sei figli e da allora sono la sua priorità.