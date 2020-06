Risveglio traumatico per Michelle Hunziker: cosa le è successo? La verità della conduttrice [FOTO]

Michelle Hunziker e le vacanze estive in Italia

Michelle Hunziker ha terminato le registrazioni di Striscia la Notizia, di conseguenza la professionista elvetica è ufficialmente in vacanza. Qualche giorno fa sia suoi suoi canali social che su una rivista a cui ha rilasciato un’intervista, la donna appariva felice in Liguria. Giorni spensierati a mare insieme al marito Tomaso Trussardi e alle loro figlie Sole e Celeste.

Quest’anno, per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus la professionista svizzera e la famiglia hanno deciso di rimanere nel nostro Paese e non rilassarsi all’esterno come in passato. Lo ha scritto lei stessa su Instagram: “Un’estate italiana! Tutta italiana! Scelgo di stare qui, a fare il bagno nel nostro mare, a fare lunghe passeggiate sulle Dolomiti, ad assaggiare i piatti di tutti i nostri ristoranti, a bere dell’ottimo vino, a godermi il gelato più buono del mondo e a divertirmi con la mia famiglia e i miei amici”.

La conduttrice svizzera ‘disturbata’ dal suo levriero Odino

A confermare che Michelle Hunziker si sta rilassando in terra ligure sono alcune Storie su Instagram da lei realizzate. In una foto in particolare la conduttrice di Striscia la Notizia ha inquadrato il suo adorato Odino, il levriero entrato in famiglia Trussardi durante il lockdown che non si allontana mai un secondo dalla professionista svizzera.

Nello scatto in questione lei prova a prendere un po’ di tintarella, ma il cane le sta completamente addosso e glielo impedisce. La new entry sembra essere proprio un coccolone e non la molla mai un attimo. A rivelarlo è stata lei stessa: “Odiono, che è un cucciolo, mi è stato appiccicato tutta notte come un francobollo”. Ovviamente per l’ex moglie di Eros Ramazzotti non è assolutamente un problema visto che ha sempre amato gli animali, in particolari i cani. (Continua dopo le foto)

Anno faticoso per Michelle Hunziker

Si chiude una stagione ricca di impegni ma anche tanta preoccupazione per Michelle Hunziker. Quest’ultima che da anni vive a Bergamo, zona più colpita dalla pandemia da Coronavirus, tutti i giorni nel periodo della quarantena si recava a Cologno Monzese per registrare Striscia la Notizia.

Una conduzione che l’ha vista impegnata per quattro mesi al fianco di Gerry Scotti. Inoltre in inverno ha presentato la seconda edizione di All Together Now. Ora la professionista elvetica si sta rilassando con la sua famiglia nella meravigliosa Liguria.