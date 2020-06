Ansel Elgort, attore di Colpa delle Stelle è stato accusato di violenza sessuale da una fan

E’ accusato di stupro Ansel Elgort, diventato famoso per Colpa delle Stelle, una fan ha raccontato i dettagli della violenza

E’ accusato di stupro Ansel Elgort, diventato famoso per Colpa delle Stelle. L’attore si è fatto conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione a due progetti cinematografici di grande. Prima ha preso parte alla saga di Divertent, poi al film commovente Colpa delle Stelle. In seguito ha partecipato a pellicole come Baby Driver e poi ha recitato al fianco di Nicole Kidman ne Il Cardellino.

Quando la carriera dell’attore stava prendendo il volo ecco che su di lui si abbatte una bufera. Su Ansel Elgort pende un’accusa gravissima fatta da una fan che lo ha denunciato per stupro. L’accusa della ragazza è stata fatta su Twitter, dove ovviamente non ha rivelato la sua identità. Il suo nickname è Gabby e ha parlato di un incontro che ha avuto con l’attore quando lei aveva 17 anni.

Ansel Elgort accusato di aver stuprato una minorenne

Il racconto della ragazza mette dunque in evidenza che lei all’epoca era minorenne. Invece, Elgort aveva, 20 anni, quindi era maggiorenne e consapevole di quanto stava facendo. La ragazza nel racconto ha calcato la voce sul fatto che lei aveva 17 anni e ha raccontato come sono andati i fatti.

Ha detto di aver contattato il suo idolo su Instagram a distanza di due giorni dal proprio compleanno. La giovane sperava di attirare l’attenzione di Ansel Elgort, anche se in realtà non lo credeva possibile. Invece Elgort le rispose e le inviò anche il suo contatto Snapchat privato. Così i due potevano chiacchierare privatamente e organizzare l’incontro senza far vedere nulla agli altri.

La ragazza ha raccontato cosa è avvenuto su Twitter

La ragazza ha postato su Twitter il racconto della violenza subita dall’attore. Ha detto che era una sua fan quindi e che quando hanno smesso di fare sesso, invece di fermarsi visto che era la sua prima volta, ha continuato. Le diceva che si doveva sbloccare e così ha continuato, nonostante lei provasse dolore.

La giovane ha detto che in quel momento era in stato di shock e non poteva andare via. Sulla violenza perpetrata dall’attore al momento non ci sono prove, quindi fino a prova contraria l’attore è innocente. Tuttavia, è scoppiata la polemica su Twitter e da una parte ci stanno coloro che credono l’attore colpevole, dall’altra ci sono quelli che lo difendono.