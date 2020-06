DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni martedì 23 giugno 2020: Can sospetta di Aylin e Arzu

Decimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la nuova serie turca che ha come protagonisti Demet Ozdemir e Can Yaman. Quest’ultimo è un volto noto per il pubblico di Canale 5, infatti oltre ad essere stato ospite a C’è Posta per Te e Live Non è la D’Urso, la scorsa estate lo abbiamo visto in Bitter Sweet – Ingredienti D’amore.

Cosa accadrà domani pomeriggio? Ecco le anticipazioni del secondo episodio settimanale del 23 giugno 2020, che andrà in onda alle 14.45 su Canale 5. Ricordiamo che la sopa opera in queste due prime settimane ha raccolto dei risultati più che soddisfacenti. In particolare ha una media di oltre due milioni di telespettatori e il 20% di share.

Sanem ha paura di essere licenziata

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda martedì 23 giugno 2020, svelano che Sanem si calmerà dopo aver avuto una discussione con Can. A quel punto la ragazza inizierà a pensare che forse è stata troppo aggressiva. Quindi avrà il timore di essere licenziata e per tale ragione proverà a modificare il suo comportamento.

Nel frattempo Leyla continuerà a dirle che non può farsi licenziare per l’ennesima volta, di conseguenza lei non vuole deludere i genitori. In azienda, il fotografo deciderà di ingaggiare la modella Arzu affinché possa portare avanti il suo piano. La perfida Aylin andrà su tutte le furie, quindi farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla giovane.

Aylin minaccia Arzu

Gli spoiler del secondo appuntamento settimanale di DayDreamer, rivelano che Aylin contatterà Arzu per ricattarla dicendole che se non firmerà un contratto con lei, pubblicherà degli scatti che ritraggono Arzu struccata e ingrassata. La modella si mostrerà molto agitata e non saprà come agire per risolvere il problema.

Can verrà a sapere che la top model si è vista con la rivale e, non sapendo che dietro questo appuntamento c’era un ricatto, deciderà di annullare il contratto. A quel punto il ragazzo inizierà a sospettare che Arzu stia tramando qualcosa di losco insieme ad Aylin. Quindi deciderà di mettersi in viaggio per dire alla modella di aver cambiato idea, ma Emre vorrà impedire a tutti i costi che ciò avvenga. Ci riuscirà? Non rimane che attendere il prossimo episodio.