Temptation Island, Filippo Bisciglia spiega come sarà la nuova edizione e poi confessa: ‘Qualcosa è già successo’

Il conduttore ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato alcuni dettagli dell’edizione che vedremo a breve e ha confessato che nei primi due giorni di riprese è già successo qualcosa

Temptation Island: parla Filippo Bisciglia

C’era grande attesa e curiosità per i programmi dell’estate. Infatti, il Coronavirus ha obbligato molte produzioni a fermarsi. Anche la redazione di Maria De Filippi ha dovuto sospendere Uomini e Donne per settimane. Tuttavia, ha deciso di avviare comunque la preparazione per Temptation Island.

Infatti, da palinsesti pubblicitari il programma inizierà la seconda settimana di luglio ma potrebbero esserci ancora variazioni. Le coppie non solo sono già state scelte, ma le registrazioni del programma sono già iniziate.

Filippo Bisciglia, alla guida del programma per la settima volta, ha fatto sapere dal suo profilo Instagram di essere partito per la Sardegna, che tutto era pronto per iniziare le riprese. In questi due giorni le coppie, come al solito, sono state accolte nell’isola, sono state separate e ogni fidanzato o fidanzata ha iniziato la conoscenza con i tentatori e le tentatrici. Ma ecco che cosa ha rivelato il conduttore.

Filippo svela come sarà il programma

Le persone si stavano interrogando su una cosa: come sarà il format con il Coronavirus e l’obbligo del distanziamento sociale? Ebbene, Filippo Bisciglia in un’intervista a TvBlog ha dichiarato che non cambierà assolutamente nulla. Il motivo? È cambiata la preparazione. Tutti i protagonisti e tutti gli addetti ai lavori sono stati controllati con test sierologici. Quando sono arrivati in Sardegna i test si sono ripetuti, inoltre c’è stato l’isolamento preventivo. Non solo, i controlli verranno fatti costantemente.

Ha confermato, ovviamente, che l’edizione è mista ovvero che ci sono coppie sia vip che non ma a lui questo non cambia nulla perchè deve concentrarsi sulla storia non sul personaggio. Infine, ha parlato di un’edizione più completa in quanto molti protagonisti hanno avuto figli da relazioni precedenti e in diversi casi c’è molta differenza d’età.

‘Qualcosa è già successo’

Le prime due coppie, famose, sono già state annunciate e si tratta di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Filippo ha svelato che qualcosa è già in corso nonostante sia iniziato tutto da due giorni. Inoltre, potremmo vedere un Antonella Elia più calma non avendo la persona davanti come succedeva al GF Vip. Manila, invece, non sta mai zitta, “non riesce a tenersi un cecio in bocca”, ha assicurato Filippo. Curiosi di questa nuova edizione mista di Temptation Island?