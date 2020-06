Allegri gela Ambra Angiolini: “Bugiarda, ci siamo già sposati….”

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo. I due, che sono usciti allo scoperto qualche anno fa, stanno vivendo una intensa storia d’amore e sono follemente innamorati l’uno dell’altra.

Ambra Angiolini, occhi a cuore per il suo Massimiliano Allegri

La meravigliosa attrice romana, solitamente molto restia a parlare della sua vita privata, ha svelato lati inediti della sua storia d’amore con l’allenatore. Una lunga “confidenza” affidata a Vanity Fair in cui si è messa a nudo senza remore e reticenze, parlando proprio della sua nuova relazione.

In molti, soprattutto i fan più romantici, sperano in un nuovo inizio della coppia, o meglio un lieto fine che profuma di fiori d’arancio. Ma, Ambra, come raccontato nel 2019 a Vanity Fair, sull’argomento sembra avere le idee molto chiare. Proprio a tal proposito ha confidato: “Per lui ho gli occhi a cuore, ma non voglio sposarmi. Non sento più l’esigenza sociale di essere moglie di qualcuno. Sennò siamo sempre “fidanzate di”, “mogli di”, “ex di”. Io amo un uomo e questo può bastare”.

Dichiarazioni, queste, che hanno poi spinto lo sportivo Max Allegri, successivamente, a controbattere durante una sua intervista a Fabio Fazio, nel salotto tv di Che Tempo Che Fa. Con aria evidentemente ironica, il mister ha chiosato sorridendo: “Ha detto che non ci sposiamo? Bugiarda! Ci siamo già sposati”. Ovviamente i due non sono mai convolati a nozze e quella del mister è stata una semplice battuta.

Ambra e la dolorosa separazione da Francesco Renga

Dopo 11 anni di amore intenso, la storia tra il cantautore Francesco Renga e Ambra, dalla quale sono nati due splendidi figli, è giunta inesorabilmente al capolinea. L’ufficialità è arrivata nel 2015 come un un fulmine a ciel sereno ed ha letteralmente spiazzato i fan e il mondo dello spettacolo. Le cause che hanno determinato la separazione non sono mai state rese note ai più, anche se successivamente si è lasciato intendere che il sopravvenire di incomprensioni caratteriali ha portato alla creazione di una crepa risultata essere poi fatale.

L’ex ragazza di Non è La Rai, oggi attrice affermata e richiestissima, non ha mai nascosto le difficoltà che si è ritrovata ad affrontare a seguito di un addio che è stato certamente doloroso e complicato.

Ambra ha confessato di essere stata molto male e di aver vissuto anche un periodo piuttosto buio, che oggi è solo un lontano ricordo. Accanto al suo Massimiliano ha ritrovato il sorriso e la voglia di amare.