Ivan Gonzalez dà scandalo in Spagna: anche lui davanti alle telecamere… (Video)

L’ex tronista ha dato scandalo nel reality a cui sta partecipando. Ecco che cosa ha fatto davanti alle telecamere

Ivan Gonzalez protagonista di un nuovo reality

Non si ferma la carriera televisiva di Ivan Gonzalez. Prima è diventato popolare in Spagna quando da modello ha partecipato a Supervivientes e a Mujeres y Hombres y Viceversa. Poi ha deciso di trasferirsi qualche tempo in Italia dove ha fatto il tentatore nella prima edizione di Temptation Island Vip (e si è avvicinato molto a Valeria Marini), è diventato tronista a Uomini e Donne e ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

L’ultima esperienza nel reality per Ivan non è andata bene ma lui stesso è stato artefice del proprio male. Infatti, dopo sette mesi di storia con la sua scelta Sonia Pattarino ha deciso di cancellare completamente sia lei che l’esperienza nel programma di Maria De Filippi. Inoltre, ha provato ad avvicinarsi a Clizia Incorvaia, secondo lei per poter andare avanti nel gioco. Questo non è piaciuto al pubblico che l’ha eliminato immediatamente.

Adesso Ivan è tornato in Spagna ed è entrato nel cast de La Casa Fuerte in coppia con Oriana Marzoli. Inutile dirlo, l’ex tronista ha già dato scandalo. Ecco che cosa è successo nei dettagli qui di seguito nell’articolo.

Ivan dà scandalo: rapporto davanti alle telecamere

Pochi giorni fa durante la diretta del reality spagnolo i telespettatori sono rimasti sconvolti davanti ad un’affermazione. Oriana ha svelato ad Ivan di avere un ritardo e l’ex tronista è letteralmente sbiancato in volto. Infatti, non aveva nascosto di avere avuto una relazione con la ragazza prima di entrare nel programma.

Tra i due si è creata una certa tensione e si sono allontanati, ma nei giorni successivi c’è stato un riavvicinamento. Questo riavvicinamento li ha portati a consumare un rapporto davanti alle telecamere. In Spagna non è la prima volta che accade (basti pensare a Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan o Ivana Icardi e Hugo Sierra a Supervivientes).

Nel caso di Ivan e Oriana, come potete vedere nel video qui sotto, il tutto è avvenuto in un sacco a pelo in giardino e dal respiro affannato di lei si è capito che cosa stavano facendo. Il giorno dopo i concorrenti hanno scherzato sull’accaduto parlando di posizioni preferite. Che cosa ne pensate del comportamento di Ivan Gonzalez? (Qui il video)