Il programma potrebbe partire prima del previsto. Ecco le ultime indiscrezioni diffuse nel web

Temptation Island anticipato? Le ultime indiscrezioni

Dai palinsesti pubblicitari pubblicati recentemente si era appreso che Temptation Island doveva partire su Canale 5 martedì 7 luglio. Tuttavia, dal promo pubblicitario ancora nessuna conferma e la scritta “prossimamente”. Oggi arrivano alcune indiscrezioni importanti da TvBlog che ha fatto sapere che con ogni probabilità il programma andrà in onda prima della data prevista.

Il sito ha fatto sapere che con le registrazioni la redazione sarebbe già a buon punto anche molto prima del 7 luglio. Infatti, queste sono iniziate due giorni fa e sono già in corso dinamiche particolari. Per questo forse Temptation Island arriverà in prima serata a partire da giovedì 2 luglio o ancora prima, martedì 30 giugno. Questa è sicuramente una buona notizia per tutti gli appassionati.

Le novità della nuova edizione

La redazione ha iniziato a fare i provini per Temptation Island nella speranza che l’emergenza Coronavirus rientrasse. Tuttavia, per rendere il programma fattibile hanno fatto dei controlli molto precisi nelle settimane precedenti. Tutti i protagonisti e quelli coinvolti nel programma hanno fatto i test e un periodo di isolamento. Non solo, i controlli saranno ripetuti costantemente.

Filippo Bisciglia ha confermato che l’edizione sarà mista, quindi ci saranno coppie famose e non. Ma questo si era già capito con l’annuncio delle prime due coppie. Infatti, il profilo Instagram ufficiale del programma ha pubblicato i video di presentazione di Antonella Elia e Pietro Delle Piane e di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Il conduttore ha svelato in una recente intervista per TvBlog che per lui non ci sarà nulla di diverso anche se ci sono dei vip, perchè come sempre si concentrerà sulle storie. Questa volta molti protagonisti hanno avuto bambini da storie precedenti e che c’è molta differenza d’età nelle coppie in alcuni casi. Questo rende l’edizione particolare se non più completa.

Il caos del no al programma

In attesa di sapere quali altre coppie stanno partecipando a Temptation Island, la redazione è stata molto dura nei confronti di alcune coppie che stanno dicendo di aver rifiutato la proposta di Maria De Filippi. In particolare, con un comunicato hanno voluto smentire Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Tuttavia, anche altri hanno dichiarato di aver detto no come Jane Alexander (con Gianmarco Amicarelli) e Lory Del Santo (con Marco Cucolo).