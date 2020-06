Oroscopo 22 giugno 2020: problemi di coppia per i Capricorno, Leone rilassatevi

L’Oroscopo del 22 giugno esorta i Leone a darsi una calmata e a non assumere troppe responsabilità sul lavoro. I Capricorno, invece, potrebbero avere qualche problema in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questa è una giornata da prendere con le pinze. Non siate troppo esigenti e spavaldi nel lavoro. In amore, invece, sarebbe opportuno ponderare con minuzia le vostre prossime mosse. Non impelagatevi in situazioni troppo più grandi di voi e, soprattutto, non lasciatevi imbambolare da chiunque vi faccia gli occhi dolci.

Toro. Giornata tendenzialmente positiva, ma il vostro stato d’animo non sarà dei migliori. Oggi potrebbero tornarvi alla mente dei ricordi dai quali state disperatamente cercando di distaccarvi. Non allontanate la tristezza, altrimenti tornerà per perseguitarvi. Affrontate il dolore e traetene forza per affrontare al meglio il futuro.

Gemelli. Ottimo momento sia dal punto di vista sentimentale sia lavorativo. Se avete appena cominciato una conoscenza, questo è il momento di agire. Se, invece, vi trovate a vivere una relazione che va avanti da molti anni, potreste sentire il bisogno di apportare un cambiamenti. A lavoro avete tutto sotto controllo.

Cancro. La Luna influenzerà molto le vostre emozioni. Oggi potreste sentirvi particolarmente propensi a lasciarvi trasportare dalla vostra sfera emotiva. Pertanto, L’Oroscopo del 22 giugno vi esorta a non prendere decisioni nella giornata odierna. Cercate di riflettere più a fondo prima di dire cose di cui potreste pentirvi.

Leone. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da un po’ di nervosismo. Al lavoro siete catturati da troppi impegni e questo potrebbe portarvi a perdere facilmente le staffe. Non sforzatevi a tutti i costi ad assumere più incarichi di quanti ne potete realmente portare a termine. In amore serve un po’ di chiarezza in più.

Vergine. Momento di ripresa per quanto riguarda i sentimenti. In amore molte questioni in sospeso potrebbero essere chiarite. Sul lavoro, invece, cominceranno ad arrivare le soddisfazioni che stavate aspettando con ansia. Le decisioni che avete preso di recente cambieranno completamente la vostra vita.

Previsioni 22 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’amore è vacillante e molti di voi potrebbero essere tentati a fare cose sconsiderate. Invece di tradire la fiducia della persona che avete al vostro fianco, provate ad affrontare dapprima i problemi di coppia e poi, se capirete che non ci sia nulla da fare, prendete le vostre decisioni. Nel lavoro c’è un po’ di tensione.

Scorpione. L’Oroscopo del 22 giugno preannuncia una giornata un po’ fiacca. Oggi sarete un po’ sotto tono, ma la situazione migliorerà molto presto. Le persone che avete al vostro fianco vi saranno di grande aiuto in questo periodo. Non demordete perché il meglio deve ancora venire. Anche il lavoro vi riserverà soddisfazioni.

Sagittario. Cercate di essere un po’ più cauti ed attenti nel lavoro. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto o una nuova attività, ponderate bene tutti i pro e i contro. Non potete permettervi errori in questo momento. Con il partner potrebbe esserci qualche tensione o qualche piccolo ripensamento.

Capricorno. In amore potrebbe esserci qualche turbamento. Vi state fossilizzando su questioni che, in realtà, non hanno un’importanza significativa e questo sta contribuendo a turbare la stabilità della coppia. Ricordate, però, di non tirare troppo la corda, altrimenti correrete il rischio di farla spezzare. A lavoro evitate le discussioni.

Acquario. Oggi sentite il bisogno di evadere e di cimentarvi in nuove opportunità. Sul lavoro sono in arrivo delle soddisfazioni, ma dovete essere pazienti. Attenzione ad un ritorno dal passato. Una ex o una vecchia amicizia potrebbe rendere particolarmente interessante la giornata. Seguite il vostro cuore.

Pesci. Molti di voi hanno delle questioni in sospeso che riguardano, soprattutto, la sfera amorosa. Se state pensando di chiudere una storia, o di fare pace con un ex, questo è il momento giusto per fare chiarezza nei vostri sentimenti e prendere la decisione che vi farà stare più sereni. Nel lavoro siate cauti.