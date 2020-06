Avete visto dove vive Iva Zanicchi? Una villetta nel verde della Brianza piena di ricordi [VIDEO]

Iva Zanicchi da 30 anni insieme al compagno Fausto Pinna

Un 2020 molto particolare per Iva Zanicchi che, dopo alcune settimane come ospite fisso a CR4 – La Repubblica delle donne ha dovuto rinunciare a tutto a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Inoltre l’aquila di Ligonchio ha raggiunto un grande obbiettivo, ovvero quello di aver raggiunto gli 80 anni in ottima forma.

Oltre ad essere un’icona della musica, la professionista emiliana è anche un volto noto della televisione. Ricordiamo ancora gli anni di conduzione a Ok il prezzo è giusto oppure alla recente esperienza come giudice a Tu si que vales. Nonostante si originaria dall’Emilia Romagna, la donna tempo fa si è trasferita col compagno Fausto Pinna in una meravigliosa villetta immersa nel verde della Brianza. (Continua dopo il video)

La zona giorno della villetta in Brianza

Iva Zanicchi è nata in Emilia e per questo motivo agli inizi della sua carriera da cantante è stata soprannominata l’aquila di Ligonchio. Da oltre tre decenni la professionista è legata con produttore Fausto Pinna, anche se in tutto questo tempo non sono mai convolati a nozze. La coppia da anni abitano insieme in un comune della Brianza, in una bellissima villetta immersa nel verde. Dalle foto e video che la stessa pubblica su Instagram, è possibile vedere la sala da pranzo che è abbastanza ampia.

Nella camera, precisamente al centro, sono presenti dei divani damascati color oro e rosso. In più nella zona giorno ci sono delle grandi vetrate che danno molta luce naturale all’ambiente. Proprio lì la cantante organizza delle cene con i suoi amici e cucinare in prima persona per i suoi commensali. Nella cucina della villa si trovano maioliche bianche e azzurre e un lungo ripiano ci sono pure dei fornelli e un paio di lavandini. (Continua dopo il video)

Il bagno e il giardino di Iva Zanicchi

Per quanto riguarda il bagno della sua villetta in Brianza, Iva Zanicchi ha scelto uno stile classico, ovvero sono presenti delle piastrelle bianche e rosa ed una vasca idromassaggio. L’abitazione dell’80enne è circondata da un meraviglioso spazio verde con un frutteto e altre piante di cui se ne prende cura lei stessa. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa la cantante ha parlato del suo rapporto col compagno Fausto Pinna.

La donna aveva confessato di non averlo mai tradito, ma gli altri uomini li guarda. “Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l’ho beccato subito, in Sardegna”. Il buonumore sarebbe il segreto del loro rapporto: “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Quando canto, lui piange. Dice che è innamorato di me, ma io non ci credo. Dopo 33 anni!”, concluse l’aquila di Ligonchio.