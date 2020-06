Gemma Galgani e Nicola Vivarelli fuori da Temptation Island? Filippo Bisciglia svela il perché

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non faranno Temptation Island

Dopo varie indiscrezioni alla fine è arrivata l’ufficialità: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non saranno presenti alla prossima edizione di Temptation Island. I fan di Uomini e Donne speravano vivamente che la neo coppia partisse per la Sardegna e iniziare una nuova avventura televisiva. A svelare la ragione per cui non saranno presenti la dama torinese e il 26enne è stato Filippo Bisciglia, storico conduttore del reality show delle tentazioni.

Le riprese della trasmissione prodotta da Maria De Filippi sono iniziate lo scorso venerdì, per questo motivo siamo a conoscenza di alcuni spoiler che arrivano dal villaggio. Il presentatore ha rilasciato alcune interviste parlando di come si sono attrezzati per realizzare il format in piena sicurezza per via della pandemia da Coronavirus. Quindi oltre alla coppia del Trono over sarà assente un’altra molto famosa.

Filippo Bisciglia svela il motivo del no

Intervistato dal portale Fanpage, Filippo Bisciglia ha parlato di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, ma anche di un’altra neo coppia che si è formata a Uomini e Donne. Stiamo parlando dell’ex tronista romana Giovanna Abate e la sua scelta Sammy Hassan.

E se per quest’ultimi il conduttore di Temptation Island non è potuto pronunciare, per quella del Trono over ha detto: “A Temptation Island partecipano le coppie. Non credo che Gemma e Nicola lo siano”. La ragione dello scarto è uno solo, la dama torinese e il 26enne non si sono ancora definiti una coppia ufficiale, quindi va contro il regolamento che prevede che siano fidanzati e senza figli.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a Temptation Island Vip?

Qualche giorno fa in tanti avevano capito che Gemma e Nicola non avrebbero partecipato a Temptation Island 2020. Il 26enne Sirius, infatti, la scorsa settimana aveva lasciato triste e nostalgico sia la Galgani che la Capitale. A dirlo era stato lui stesso attraverso una Storia su Instagram dove si mostrava sul treno per tornare a casa.

Mentre nelle ultime ore è giunta la conferma ufficiale da parte di Filippo Bisciglia. Ma se la dama torinese e Vivarelli avessero l’intenzione di ufficializzare il loro rapporto, i due potrebbero sempre partecipare a Temptation Island Vip, al momento ancora in programma a fine estate e poi in onda a settembre sempre su Canale 5.